Monza, edilizia convenzionata: il primo accordo con prelazione per Isee sotto i 30mila euro

Un passo avanti di Monza per rispondere al bisogno di abitazioni accessibili per le famiglie con redditi non elevati. Approvato in giunta il primo accordo di edilizia convenzionata per l’area ex Garbagnati di via Val d’Ossola che prevede la realizzazione di 29 appartamenti in vendita e in affitto a prezzi convenzionati per famiglie con reddito Isee inferiore a 45mila euro, con un diritto di prelazione di noanta giorni riservato ai nuclei familiari con indicatore Isee sotto la soglia dei 30mila euro.

Monza, edilizia convenzionata: le regole

L’accordo di edilizia convenzionata ha durata trentennale e prevede la realizzazione di oltre 2.400 mq di alloggi destinati all’edilizia residenziale convenzionata.

“In base alla convenzione con Arborea Living Il Belvedere, gli alloggi saranno venduti o affittati a prezzi calmierati, rispettando i criteri fissati dalla normativa regionale e comunale”, spiega il Comune in una nota.

In quest’ottica la priorità sarà per famiglie con un indicatore Isee inferiore a 30mila euro, che potranno usufruire del diritto di prelazione.

I criteri di accesso saranno rigorosi e prevedono, per esempio, l’accesso “a chi non dispone di altre proprietà adeguate alle necessità del proprio nucleo familiare”.

Monza, edilizia convenzionata: il progetto dell’edificio

Sarà costruito un edificio di 5 piani con autorimessa interrata e alcuni posti auto scoperti, cortile comune e verde esclusivo di pertinenza degli appartamenti al piano terra. Gli alloggi, in totale 29 tra bilocali e trilocali, avranno una superficie commerciale massima di 120 metri quadri escluso il box auto/posto auto e saranno disposti 6 per piano e 5 al piano terra.

Venti unità abitative avranno l’autorimessa nel piano interrato, nove un posto auto nel cortile. Tutti avranno a disposizione una cantina.