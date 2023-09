Per l’autografo. O il selfie. O anche solo per vedere sfilare il campione. Ragazze e ragazzi con la felpa con il numero 16, di Leclerc, vestiti rosso Ferrari, ma anche con lo zainetto con la bandiera inglese: come ogni anno si ripete la sfilata, di buon mattino, davanti alla recinzione dell’Hotel de la Ville a Monza, dove tradizionalmente soggiornano diversi piloti. Assembramenti all’ingresso laterale lungo viale Cesare Battisti oltre che davanti all’ingresso principale.