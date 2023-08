Fontana: “La F1 non può fare a meno di Monza”, Sticchi Damiani: “Lavori all’impianto dall’autunno”

“Monza ha bisogno della Formula 1, ma anche la Formula 1 ha bisogno e non può fare a meno di Monza“. L’ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel corso della presentazione, martedì 29 agosto, dell’evento motoristico per eccellenza che andrà in scena all’autodromo nazionale dall’1 al 3 settembre. “Questa è la vetrina più bella e appassionante e anche quest’anno è pronta a regalare un weekend ricco di emozioni – ha aggiunto Fontana – Che, ci auguriamo, da inguaribili ottimisti e mettendo in campo tutte le scaramanzie del caso, possa assumere anche tinte rosse. Rosso Ferrari”.

Il sottosegretario Magoni: “L’autodromo di Monza continuerà a fare la storia della Formula 1”

Il governatore lombardo ha parlato anche della attrazione turistica del “Tempio della Velocità’, posto “in uno scenario unico e inimitabile”, anche “sede consolidata di innovazione e sperimentazione tecnologica”, che insieme a una Villa Reale “sempre più ‘splendente’ e fruibile ai visitatori” sono “uno dei fiori all’occhiello dell’eccellenza di una Lombardia vocata in maniera forte e importante a posizionamento di caratura internazionale”.

Lavori di allestimento all’autodromo per il Gp (foto Fabrizio Radaelli)

Secondo il sottosegretario allo Sport e Giovani, Lara Magoni, “il Gran Premio di Monza rappresenta lo sport italiano nel mondo”. “L’autodromo di Monza – ha proseguito – ha fatto e continuerà a fare la storia della Formula 1 e dello sport mondiale con Regione Lombardia sempre in prima fila per sostenere i grandi eventi sportivi”.

Sticchi Damiani (Aci): “Al tavolo con Liberty Media per il contratto”

“Si è concluso l’anno del centenario del circuito di Monza, è stato un anno esaltante, abbiamo avuto l’onore di avere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi vorrei parlare del futuro di questo Gran Premio, abbiamo fretta: devo sedermi al tavolo con Liberty Media, siamo a due anni dalla scadenza del contratto per la Formula 1 a Monza”.” ha invece dichiarato il Presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani.

Riguardo ai lavori all’impianto: “Entro metà ottobre ci saranno le offerte da parte delle imprese, a fine ottobre avremo la ditta vincitrice. I lavori potranno iniziare entro novembre. Questo è un primo passo” a detto, ringraziando la Regione Lombardia “che ha finanziato questi lavori insieme al Ministro delle Infrastrutture, ringrazio anche il Ministro Salvini”. “Stiamo anche lavorando per l’approvazione di altre cose che intendiamo fare, come la copertura dei box per la sostituzione delle tribune e il recupero della pista dell’alta velocità” ha aggiunto.