FuoriGP a Vedano dal 31 agosto: village Red Bull in largo Repubblica

Vedano al Lambro si prepara ad ospitare una nuova edizione del FuoriGP. La kermesse legata al Gran premio di F1 prenderà il via il 31 agosto con un ospite d’eccezione. Ad aprire la manifestazione sarà il fotografo brianzolo Ercole Colombo che racconterà la sua decennale esperienza a bordo pista. L’appuntamento è per giovedì 31 agosto in largo Repubblica. Alle 21.15 verrà proiettato il film tributo a Michael Schumacher mentre alle 21.30 Colombo racconterà aneddoti e curiosità di una vita accanto ai piloti. Alle 22.45 ci sarà poi l’inaugurazione ufficiale della mostra fotografica “La mia Formula 1”.

FuoriGP a Vedano, il fotografo della Formula 1 Ercole Colombo si racconta

Vedano FuoriGP continua anche l’1 e 2 settembre, nei giorni delle prove. I visitatori potranno immergersi negli scatti firmati da Colombo. La mostra, allestita in sala consigliare, sarà visitabile fino al 3 settembre dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 20. Venerdì 1 e sabato 2 settembre ci si potrà cimentare alla guida con i simulatori a partire dalle 10 con Red Bull Giro veloce. Alle 21 spettacolo musicale. E poi esposizione di vetture gran turismo, auto storiche e Ferrari. Spazio anche alle due ruote e dalle 10 a mezzanotte street food.

Grande protagonista di questa edizione sarà il marchio Red Bull con il village allestito in largo repubblica per tutto il week end di F1: la play seat experience dalle 10 alle 20 e party by nameless dalle 21 alle 23.30 in programma venerdì 1 settembre, mentre il 2 settembre, sempre dalle 21 alle 23.30, andrà in scena party by Tsunami.

FuoriGP a Vedano, il vicesindaco: “Ci aspettiamo quattro emozionanti giornate”

“All’interno del novantaquattresimo Gran Premio d’Italia di Formula 1 Vedano celebra la velocità con un ricco programma di intrattenimento: dalla tradizione alla cultura, e poi arte, divertimento, aree ludiche e cibo – commenta soddisfatto il vicesindaco e assessore agli eventi, Matteo Medici -. Organizzare momenti di festa e di svago in paese in occasione del Gran Premio è un modo per vivere, anche fuori dall’autodromo, il clima di passione che solo la F1 sa regalare. Ci aspettano quattro emozionanti giornate con partner internazionali e guest star di assoluto spessore“.

Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Vedano al Lambro.