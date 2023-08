F1, autodromo di Monza: ricognizione in elicottero per la sicurezza in vista del Gp d’Italia

Una ricognizione aerea per verificare lo stato di sicurezza di autodromo e Parco di Monza in vista del Gp d’Italia, in programma dall’1 al 3 settembre.

F1, autodromo di Monza: ricognizione aerea come per Springsteen dopo i nubifragi

Come era stato in occasione del concerto di Bruce Springsteen, poche ore dopo i nubifragi che a luglio avevano provocato ingenti danni, anche per l’arrivo della Formula 1 Questura e direzione del circuito hanno sorvolato la zona a bordo di un elicottero della polizia di Stato.

F1, autodromo di Monza: ricognizione aerea di Questura e direttori autodromo e Sias

Venerdì mattina il questore Marco Odorisio, il direttore generale dell’Autodromo Alfredo Scala e il direttore operativo di Sias Umberto Andreoletti hanno effettuato un sopralluogo dall’altro con l’elicottero del Secondo reparto volo della Polizia di Stato di Malpensa.

F1, autodromo di Monza: ricognizione aerea, riscontrata la messa in sicurezza

Dalla ricognizione aerea è stata riscontrata la messa in sicurezza delle aree prospicienti alla pista e anche di quelle che saranno interessate dal transito e dalla permanenza delle centinaia di migliaia di appassionati che raggiungeranno l’Autodromo di Monza.