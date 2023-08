L’ex Fiera diventa parcheggio per le partite del Monza (e per il Gran premio di Formula 1)

L’ex Fiera di Monza diventa parcheggio per le partite del Monza e per il Gran premio di Formula 1 di settembre. A deciderlo un accordo tra la proprietà dell’area messa all’asta dal Comune e venduta nel 2019 alla società Immobiliare di Monza srl per una operazione da 5 milioni di euro. In attesa di un progetto per il futuro del comparto, l’area fino alla fine dell’anno diventa area di sosta al servizio dei grandi eventi.

L’ex Fiera diventa parcheggio per le partite del Monza: i motivi

Lo dice il contratto firmato dal Comune e dal privato (rappresentato dall’amministratore delegato Pierre Paul Philippe Mestdagh) con un accordo di comodato d’uso gratuito – insomma, nessuno paga niente, almeno per la parte pubblica – approvato dalla giunta nella seduta del 10 agosto. Si tratta del lotto Ex Fiera – 1 di via Stucchi per il quale “il Comune di Monza ha manifestato l’interesse a conseguire la disponibilità – si legge nei documenti – “per comprovate necessità di urgenza determinate dalla necessità di garantire un numero adeguato di parcheggi all’utenza durante le manifestazioni sportive in calendario nella città di Monza e segnatamente Gran Premio di F1 e competizioni calcistiche del Monza Calcio che milita nel campionato di serie A”.

L’ex Fiera diventa parcheggio per le partite del Monza: il contratto

“Il contratto avrà durata di mesi 4, il Comune di Monza restituirà l’Area oggetto del presente contratto nello stato in cui l’ha ricevuta. All’atto della dismissione dell’immobile da parte del Comune di Monza, le parti redigeranno apposito verbale di restituzione che dovrà essere sottoscritto ed accettato da entrambe. Tale verbale costituirà piena ed integrale liberatoria in favore del Comune di Monza”. Nella delibera si legge che “Monza Mobilità srl procederà alla gestione dell’area oggetto del comodato, come già procede per i parcheggi adiacenti all’U-Power stadium in occasione delle partite casalinghe dell’Ac Monza spa o grandi eventi, secondo le modalità descritte nel piano di accessibilità e della sosta sino al 31 dicembre 2023″.