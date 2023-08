Formula 1, il Gp di Monza scalda i motori: la Ferrari sogna il bis del 2019

Tra soli sette giorni, la Formula 1 farà il suo arrivo a Monza, intanto dopo la pausa estiva il Circus scalda i motori per scendere in pista a Zandvoort questo weekend. Disputato sul tracciato a ovest di Haarlem, il primo appuntamento della seconda metà stagione è il Gran Premio di Olanda, pronto ad accogliere un mondiale fino ad ora dominato da Red Bull, in particolare dal padrone di casa Max Verstappen.

Il Campione del Mondo in carica (nel mirino della cronaca scandalistica durante l’estate, per aver provato a ricalcare alcuni dei comportamenti del suo rivale e predecessore Lewis Hamilton, che più volte all’inizio della sua carriera era stato fermato per eccesso di velocità in strade cittadine) rientra dalle vacanze in testa alla classifica con 314 punti, 125 di vantaggio sul compagno di squadra Sergio Perez. L’olandese, dato come favorito per la vittoria anche a Zandvoort, a dieci gare dalla fine sembra essere già pronto a portare a casa il titolo iridato per la terza volta consecutiva.

F1, verso il Gp di Monza: la Rossa già concentrata sul 2024

Nel frattempo Ferrari, che ha già cominciato a concentrarsi sul 2024, continua con le sue rivoluzioni per contrastare il team di Milton Keynes iniziate con la sostituzione del team principal a inizio stagione. L’obiettivo delle prossime gare per la scuderia di Maranello sarà quello di confermare i progressi ottenuti in Belgio con Charles Leclerc sul podio, anche se il sogno resta sempre quello di emulare il trionfo al Gran Premio d’Italia del 2019. Intanto, i preparativi nel Parco di Monza procedono per accogliere a più di trecentomila tifosi: lo scorso 18 agosto il questore di Monza Marco Odorisio, il direttore dell’autodromo Alfredo Scala e l’amministratore delegato operativo di Sias Umberto Andreoletti hanno effettuato un sopralluogo aereo per determinare lo stato di sicurezza del parco nelle aree interessate dal Gran Premio.

F1, verso il Gp di Monza: cosa ci sarà dentro e fuori il circuito

Dalle 7.30 di venerdì 1 settembre sarà quindi possibile accedere al circuito dai 5 ingressi pedonali di Vedano, Lesmo, Mirabello, Costa Alta e Costa Bassa. Per conoscere le aree parcheggio, i servizi offerti all’interno dell’autodromo (come i 24 punti ristoro e le 10 casette dell’acqua gratuite messe a disposizione da BrianzaAcque) e le novità in tempo reale è possibile scaricare dal sito ufficiale monzanet.it l’applicazione Monza 100. Da giovedì 31 agosto sarà possibile accedere alla Fanzone all’interno dell’Autodromo, mentre sempre da giovedì a domenica 3 settembre, il programma del Fuori Gp con il palco di Radio Number One allestito in piazza Trento e Trieste e mostra di Ferrari storiche in centro