Verso il Gp di Monza, al Villaggio dell’Autodromo in mostra i caschi originali (con graffi) 2023 dei campioni

In mostra al Competition Market del Villaggio dell’Autodromo Nazionale di Monza, in occasione del Gran Premio d’Italia, i caschi originali indossati dai piloti di Formula 1 nella stagione 2023. “L’obiettivo – spiega Claudia Chambers, una delle proprietarie del negozio permanente interno all’autodromo – è quello di permettere al pubblico ai simboli dei loro beniamini. Spesso è difficile che il tifoso riesca a vedere il casco di un pilota da vicino e questa può essere per lui l’occasione”.

I caschi 2023 dei piloti in mostra, disponibili copie per i kart

Dei caschi in mostra si possono infatti vedere persino i detriti e i graffi procurati dall’usura. Oltre alle protezioni Bell di Leclerc, Sainz, Hamilton, Alonso, Norris, Russel, Piastri e Albon, anche la replica originale concessa da Sparco della tuta che Max Verstappen indosserà al Gran Premio d’Italia. Benché questi cimeli non siano in vendita, ma in vetrina per il solo scopo espositivo, Chambers ci mostra le repliche in scala realizzate da Bell e i caschi per il kart disponibili con design identico. “Il nostro lavoro principale è la vendita di caschi – continua Chambers- siamo rivenditori Bell e Sparco da circa quarant’anni e in occasione del gran premio i nostri fornitori ci forniscono questo materiale da mostrare al pubblico. È un’altra delle eccellenze italiane: Sparco è un’azienda italiana e Bell Helmets è stata recentemente acquisita da Racing Force.”