MonzaFuoriGp, si parte: la quattro giorni un’accoglienza tra divertimento, svago e cultura

Inclusione, da vivere davvero in ogni aspetto della quotidianità, e sostenibilità ambientale. E poi sicurezza e accoglienza. Si declina (anche) attorno a questi cardini la nuova edizione di #MonzaFuoriGp, la kermesse promossa dall’amministrazione comunale per dare il benvenuto ai visitatori e agli appassionati che sono già arrivati (e che stanno per arrivare) in città in occasione della gara di Formula 1 di domenica 3 settembre.

Intervista di Federica Fenaroli al sindaco Paolo Pilotto all’inaugurazione di #MonzaFuoriGp 2023

#MonzaFuoriGp, il sindaco: “Ancora meglio di quello di centenario”

“Dopo il Gp del centenario dell’anno scorso abbiamo voluto lavorare ancora meglio: l’abbiamo fatto collaborando per lunghi mesi con tante istituzioni e realtà del territorio e, in particolare, nell’ultimo mese e mezzo, dopo i nubifragi di luglio, per garantire ai tifosi e ai visitatori la massima sicurezza sia nel parco sia in città. Speriamo siano quattro giornate di accoglienza, di benevolenza, di incontro e di gusto per lo sport, ma non solo”, ha commentato il sindaco Paolo Pilotto prima di salire sul palco di piazza Trento e Trieste intorno alle 19.30 di giovedì 31 agosto per dare ufficialmente il via alla manifestazione.

“Da questi giorni ci si deve aspettare un ritmo talmente intenso, e non solo in centro, che sarà difficile stare al passo – ha anticipato l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – Ci sarà spazio davvero per tutti: la città sarà viva e vivace”. Sul palco anche l’assessore allo Sport Viviana Guidetti, che ha ricordato la vocazione sportiva di Monza, con i successi del calcio e della pallavolo, e “l’importanza della pratica sportiva come strumento di crescita e di formazione quotidiana per i più piccoli”.

“Il GP di Monza – ha concluso l’assessore al Turismo Carlo Abbà – è sempre di più un’occasione per far conoscere la nostra città a visitatori e appassionati provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Abbiamo molte eccellenze: offrire a chi arriva una panoramica completa è un importante passo per assicurarsi che la città venga vissuta e apprezzata da sempre più persone» e, per questo, quanti possiedono un biglietto per la gara, potranno accedere per i successivi 60 giorni a tariffa ridotta all’autodromo, ai Musei civici, al Museo e Tesoro del Duomo di Monza, alla Villa Reale, alla Cappella Espiatoria e al Museo Etnologico”.

L’elenco dettagliato delle iniziative promosse in occasione di #MonzaFuoriGp (dai concerti alle visite guidate gratuite, dai talk show alle iniziative per i più piccoli fino alle esposizioni di mezzi storici e alle mostre) si trova online su monzafuorigp.it e su comune.monza.it.