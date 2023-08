Gp di Monza, la “firma” brianzola Ristogest per sfamare e deliziare le migliaia di tifosi

Motori e buona cucina: in occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia, il grande evento automobilistico internazionale che richiamerà decine di migliaia di tifosi, in programma nell’Autodromo Nazionale di Monza dall’1 al 3 settembre, saranno disponibili 22 aree con cibi di qualità, più di 70 food truck schierati, 15 cucine per la preparazione di pasta, pizza, carni, oltre 500 operatori sul campo, più di 200 punti cassa.

Una maxi offerta F&B di SFNL – STREET FOOD NATIONAL LEAGUE (www.streetfoodleague.it) con un anticipo in fan zone giovedì 31 agosto. L’allestimento è firmato RISTOGEST, società brianzola creatrice del format SFNL per l’organizzazione e la gestione dell’offerta Food & Beverage nei grandi eventi, già utilizzato, oltre che dall’Autodromo di Monza, anche dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna del 2022, e da Lucca Comics & Games, che nell’ultima edizione ha registrato la presenza di mezzo milione di persone.

Gp di Monza di F1, schierati oltre settanta food truck

In occasione del Gp d’Italia, per la prima volta saranno presenti anche 15 Format esclusivi SFNL con cucine a terra per l’offerta di pizza, pasta, carne, arrosticini, piadine, porchetta, “ciascuno dei quali – dice la società – potrà erogare fino a 1500 pasti al giorno“. Presenti inoltre cinque postazioni Tap & Go, punti beverage aggiuntivi con personale dedicato per ampliare e rendere più capillare l’offerta. Non mancheranno gli speciali menu “Happy Kids” per i più piccoli e aree dedicate con proposte certificate “gluten free”, “vegan ok” e “lactose free”. E non è finita: disponibili 15 Smart Bar, vending machine automatiche con bevande fredde e calde.

Gp di Monza di F1 in cucina: presenti oltre 500 operatori e 200 punti cassa

A garantire i servizi nelle giornate del GP saranno impegnati sul campo fino a più di 500 operatori. Oltre 200 i punti cassa, uno presso ogni punto vendita, in cui sarà possibile pagare cash e con carte, ai quali si aggiungono altre 36 casse automatiche nelle vending machine per acquisti rapidi. E non mancherà la sostenibilità: per il consumo F&B saranno infatti utilizzati consumabili (bicchieri, posate, piatti, tovaglioli) riciclati, riciclabili o compostabili al 100%. Inoltre, accanto ad alcune vending machine saranno posizionati ecocompattatori di bottiglie di plastica per agevolarne la raccolta e l’avvio al riciclo.

“Il GP di Monza – commenta Luca Locatelli, amministratore di RISTOGEST – è per il nostro Paese un evento sportivo di grandissimo richiamo internazionale e per noi una spinta a fare ancora di più del nostro meglio per contribuire alla perfetta riuscita della manifestazione. Da settimane siamo impegnati in allestimenti complessi e articolati per assicurare agli spettatori servizi food and beverage di qualità ed efficienti”.

Gp di Monza di F1 in cucina: pizza, pasta ma anche arrosticini e porchetta

Entrando nel dettaglio, l’offerta SFNL – RISTOGEST per il GP d’Italia sarà composta da 5 Food Court che

ospiteranno complessivamente 30 Food truck e i 15 format esclusivi creati da SFNL che prevedono

postazioni con cucine a terra in cui saranno somministrate pizza (Pizza Ricca), pasta (Pasta House), carne

(Grill Italia). Nella food court FC5 il format SFNL prevede la somministrazione di arrosticini (Arrosticino

Mio), porchetta (Queen Porchetta), piadine (Crazy Piadina). Presenti anche 10 postazioni beverage.

Alle Food Court si aggiungono 12 postazioni caratterizzate dalla presenza complessiva di 43 Food Truck e di 16 postazioni beverage. SFNL ha anche previsto l’allestimento di 5 TAP & GO, ovvero strutture beverage in cui saranno somministrate acqua, soft drink, birra. Per lo più separate dalle aree food, queste installazioni rafforzeranno la presenza di punti beverage lungo il circuito, nei punti in cui sarà presente il pubblico. In diversi punti lungo il circuito saranno dislocate anche 15 SMART BAR ovvero strutture per la

somministrazione in modalità automatica di acqua, soft drink, caffè e tè caldo.