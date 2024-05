Seregno, Aeb ha un nuovo amministratore delegato: il Cda nomina Annamaria Arcudi

Aeb, società brianzola che rientra nel perimetro del gruppo A2A, che ha sede a Seregno e comprende le controllate Gelsia, Gelsia Ambiente, RetiPiù, A2A Illuminazione Pubblica e Vge05, ha un nuovo amministratore delegato. Giovedì 16 maggio, infatti, il consiglio di amministrazione presieduto da Massimiliano Riva ha nominato Annamaria Arcudi, che ha preso così il posto di Lorenzo Spadoni, chiamato a ricoprire il ruolo di direttore responsabile della Business Unit Generazione del gruppo A2A.

Aeb: il percorso professionale di Annamaria Arcudi

Annamaria Arcudi

Arcudi, 54 anni, formazione in statistica ed in economia e commercio, vanta un lungo curriculum in ambito energetico. Dopo un’esperienza decennale in Snam, dal 2001 è entrata in Plurigas Spa (società costituita nel 2000 da Aem Milano, Asm Brescia ed Amga, operante nel mercato all’ingrosso del gas), di cui è stata amministratore delegato dal 2008 al 2013. Dal 2009 al 2015 è stata amministratore delegato di PremiumGas Spa, joint venture tra il gruppo A2A e Gazprom Germania (oggi Sefe, Securing Energy for Europe, società controllata dal governo tedesco) per la commercializzazione del gas sul mercato italiano. Dal 2008 al 2015 è stata inoltre responsabile dell’attività di trading di gas naturale per A2A Trading Srl. In A2A Arcudi ha poi ricoperto il ruolo di responsabile portfolio management & trading del gruppo, gestendo il portafoglio industriale multi-commodity (energia elettrica, gas, Co2, certificati ambientali).

Aeb: parlano Annamaria Arcudi e Massimiliano Riva

«Assumo l’incarico con orgoglio, entusiasmo e grande senso di responsabilità -ha commentato Arcudi-. Aeb è una realtà in forte crescita, in grado di accompagnare la Brianza verso un futuro più sostenibile. Abbiamo appena presentato un piano industriale 2024-2035 che prevede quasi mezzo miliardo di investimenti per rendere il territorio sempre più competitivo ed in grado di affrontare la sfida della transizione ecologica». Soddisfatto anche il presidente Massimiliano Riva, che ha ringraziato Spadoni per il suo impegno negli anni del suo incarico ed accolto Arcudi: «Diamo il benvenuto ad Annamaria Arcudi. Le sue indubbie capacità e competenze saranno un contributo fondamentale per un’ulteriore crescita di Aeb».