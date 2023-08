Monza, rinvenuto un vecchio ordigno bellico vicino all’autodromo: rimosso dagli artificieri

Rimosso un residuato bellico nel parco di Monza, in Zona Serraglio, rinvenuto giovedì 31 agosto nel pomeriggio da alcuni operai impegnati nel ripristino della zona dopo gli effetti del maltempo dello scorso luglio, con sezionamento di sterpaglie e ramaglie.

Si trattava di una vecchia bomba da contraerea, tipo obice, arrugginita. Immediatamente è stata informata la direzione dell’Autodromo e il funzionario della Questura responsabile dei servizi relativi all’inaugurazione della Fanzone ha fatto intervenire sul posto il nucleo artificieri Carabinieri di Genova, già presente in quanto nei dispositivi di vigilanza e sicurezza per il Gran Premio.

Monza, vecchio ordigno rimosso dal parco

Verificata la distanza di sicurezza dalle aree e dai percorsi interessati dal transito dei primi spettatori del Gp, la Questura di Monza ha richiesto alla Prefettura brianzola l’autorizzazione alla rimozione: il residuato bellico è stato quindi prelevato dal team di artificieri e trasportato in una cava dedicata per il successivo brillamento. Operazione, spiegano dalla Questura che non ha avuto alcuna conseguenza sugli eventi già iniziati presso l’autodromo di Monza.