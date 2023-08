Gp di Monza di F1: Esselunga, logo sulla Red Bull di Verstappen e Perez e simulatori nello store

In occasione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 Esselunga sarà anche quest’anno team partner della Scuderia Oracle Red Bull Racing. Sarà proprio il logo della società operante nella GDO fondata dal brianzolo Bernardo Caprotti nel 1957 ad accompagnare le monoposto di Max Verstappen e Sergio Perez tra le curve del Tempio della Velocità durante il Gran Premio d’Italia. Inoltre, fino al 3 settembre vi saranno iniziative mirate a coinvolgere la clientela di due supermercati dell’area briantea.

Gp di Monza di F1, simulatori Red Bull nello store di Monza di viale Libertà

In viale Libertà a Monza sono presenti i simulatori Oracle Red Bull Racing dove i piloti si esercitano alla guida mentre nello store di Macherio in via Volta sarà possibile ammirare da vicino una monoposto Oracle Red Bull Racing. E non è tutto. Partecipando all’esclusivo concorso Red Bull Esselunga si potrà vincere un’esperienza di guida da vero pilota al Red Bull Ring, un circuito automobilistico e motociclistico che si trova in Austria, la nazione che ha dato i natali alla scuderia.

Red Bull il Formula 1, debutto nel 2005

Il debutto di Red Bull nella più prestigiosa categoria motoristica del mondo risale al 2005 e da allora il team ha saputo consolidarsi tra le squadre di maggiore successo nella storia della Formula 1. Diversi i titoli mondiali nella classifica piloti e costruttori finora conquistati. Gli ultimi risalgono al 2021 e 2022 grazie alla sua prima guida, il belga-olandese Verstappen. Più di cento le vittorie conseguite dalla Red Bull. Risultati che mettono questa giovane scuderie sul podio delle grandi della Formula 1.