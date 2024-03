Monza: consiglio comunale sullo svincolo di Serravalle, senza Serravalle

Potrebbe svolgersi senza il convitato di pietra il consiglio comunale dedicato al potenziamento dello svincolo di Sant’Alessandro a Monza: lunedì 18 marzo, alle 18.30, i rappresentanti della Società Serravalle, che ha presentato il progetto, potrebbero non partecipare alla seduta in cui saranno analizzate le “criticità” dell’opera e il suo impatto sulla città.

Monza: consiglio comunale sullo svincolo di Serravalle, non ci saranno i comitati

Nella discussione, oltre agli amministratori comunali, interverranno i dirigenti di Monza Mobilità mentre non potranno inserirsi i referenti del comitato di residenti nelle vie Gentili, Talete e Aristotele che si battono per la modifica del piano.

«La maggioranza è allergica alla partecipazione – afferma il consigliere Paolo Piffer di Civicamente – cercherò di essere un buon intermediario e di portare in aula tutte le istanze dei cittadini. Speriamo si possa fare comunque chiarezza su un tema che sta preoccupando tanti monzesi».

Monza: consiglio comunale sullo svincolo di Serravalle, la revisione parziale non esclusa dalla Regione

Una revisione parziale, che potrebbe portare all’interramento dell’ultimo tratto della bretella che in via Gentili dovrebbe correre in trincea, non è esclusa dall’assessora lombarda alle infrastrutture Claudia Maria Terzi: la sua apertura non convince del tutto il Movimento 5 Stelle che, come ha fatto in passato, chiede l’eliminazione del casello della tangenziale ad Agrate.

«È necessario mantenere alta l’attenzione – commenta il portavoce dei gruppi della Brianza Est Marco Fumagalli – per non esporre i cittadini a un inutile peggioramento delle condizioni ambientali, sanitarie e della viabilità».