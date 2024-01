Tangenziale Nord, cittadini pronti al ricorso al Tar contro il potenziamento dello svincolo

Ricorrere al Tar per scongiurare la realizzazione del potenziamento dello svincolo di sant’Alessandro sulla A 52 Tangenziale Nord. Una carta da giocare per il Comitato vie Gentili, Talete e Aristotele che, nella serata di giovedì in un affollatissimo incontro indetto al Centro Civico San Rocco, ha espresso tutta la propria inquietudine e il proprio disappunto per un’opera che impatterà sul loro territorio in modo “devastante” recando gravi danni alla salute dei cittadini.

Tangenziale Nord, cittadini pronti al ricorso al Tar: il diritto alla salute

L’avvocato Giovanni Testa, ha ricordato che il diritto alla salute è un diritto fondamentale riconosciuto dalla carta costituzionale.

«Un diritto garantito al singolo e alla collettività che nessuno può ledere – ha rimarcato – il previsto tunnel che esce in prossimità di scuole e impianti sportivi provocherà danni alla salute di migliaia di persone, come riconosciuto dallo stesso Ministero dell’Ambiente. Una volta che il progetto dello svincolo sarà definitivo si può ricorrere al tribunale amministrativo per danno alla salute».

Ha appoggiato l’idea anche Marco Fumagalli, consigliere regionale M5s che, oltre a ricordare che «conoscendo i tempi di realizzazione delle opere sarà difficile che questa sarà pronta per le Olimpiadi», ha ribadito la necessità di eliminare i caselli a pagamento di Sesto san Giovanni e Agrate Brianza. In particolare, l’“aggiramento”, del tutto comprensibile, visti i costi, del casello sestese da parte di moltissimi automobilisti porta quotidianamente un aumento del traffico nel quartiere San Rocco.

«Ricordo che l’allora ministro dei Lavori Pubblici Roberto Radice aveva promesso che quel casello sarebbe rimasto a pagamento per dieci anni – ha rammentato Lorenzo Villa, portavoce del Comitato – ebbene dopo trent’anni non è cambiato nulla».

Tangenziale Nord, cittadini pronti al ricorso al Tar: il Comune di Monza

Per il Comune di Monza erano presenti le assessore Andreina Fumagalli e Giada Turato (dalla platea più voci hanno chiesto l’intervento del sindaco). Fumagalli ha invitato i comitati dei cittadini a una seduta di giunta per un opportuno confronto. Turato, ribadendo la posizione dell’amministrazione a favore dei cittadini, ha ricordato di essere venuta a conoscenza del progetto di Serravalle («calato dalla Regione, sul quale il Comune di Monza non si era mai espresso») dalla Provincia Mb e di essersi subito attivata con Pilotto per incontrare i tecnici di Serravalle.

«Siamo riusciti a fare stralciare il secondo tratto dell’infrastruttura che avrebbe consumato ulteriormente il suolo già interessato al deposito della Metropolitana. Il ministero dell’Ambiente, da quel che sappiamo, non ha ancora sottoposto l’opera a una Valutazione di Impatto Ambientale. Da settembre non abbiamo novità in proposito. Una volta ottenuti i risultati riteniamo opportuno convocare pubblicamente i tecnici di Serravalle davanti alla cittadinanza».

Tangenziale Nord, cittadini pronti al ricorso al Tar: le proposte di modifica

Con la società che dovrà realizzare l’opera, il Comune di Monza non ha «mai chiuso i canali. Venerdì pomeriggio incontreremo di nuovo i suoi rappresentanti» ha sottolineato Turato. I cittadini hanno paura per la loro salute, alcuni anche per le loro case situate a pochi centimetri (non metri hanno rimarcato) dall’opera. Tutti temono il traffico che impazzirà durante e dopo i lavori.

Il Comitato ha illustrato una serie di proposte di modifica, dal ripensamento dell’inserimento della A52 sulla statale 36, allo spostamento del tunnel, alla non realizzazione del tratto in trincea, all’abolizione del casello a pagamento di Sesto San Giovanni. Non si escludono azioni di protesta come l’apposizione di volantini e striscioni e flash mob in Comune e in Regione.