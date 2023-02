Milano-Serravalle: 3 progetti per le Olimpiadi del 2026, anche Monza Sant’Alessandro

Lunedì mattina al Palazzo delle Stelline, Serravalle ha presentato tre progetti innovativi per il futuro della viabilità lombarda nel quadro, tra l’altro, degli interventi che saranno realizzati in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., Beniamino Lo Presti e l’amministratore delegato, Pietro Boiardi, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, e con l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Claudia Maria Terzi, e il presidente di FNM Andrea Gibelli hanno esposto un tris di interventi che andranno a implementare e migliorare i collegamenti viari della Lombardia.

Milano-Serravalle: 3 progetti per le Olimpiadi del 2026, mitigazione tratto tangenziale est

Si è parlato della mitigazione ambientale e acustica in A51 – Tangenziale Est, nel tratto che attraversa il territorio di Cologno Monzese. Sono stati poi presentati due progetti di potenziamento dell’Infrastruttura che saranno realizzati in vista delle Olimpiadi Milano – Cortina del 2026.

Milano-Serravalle: 3 progetti per le Olimpiadi del 2026, il progetto per Monza Sant’Alessandro

Per la Brianza si è parlato del potenziamento dello svincolo di Monza Sant’Alessandro della A52 -Tangenziale Nord, all’altezza dell’interconnessione con l’A4. La nuova opera, che attraverserà la porzione meridionale del comune di Monza e parte del comune di Cinisello Balsamo, si estenderà per una lunghezza complessiva di circa 2,4 chilometri. I lavori prevedono la realizzazione di 4 rami di interconnessione, 2 rotatorie e un nuovo tratto in galleria di collegamento tra la barriera della A4 e la A52. Infine si è parlato dell’ampliamento della carreggiata sud della A51 – Tangenziale Est tra gli svincoli di Forlanini e Mecenate, nell’ambito del progetto di riqualificazione urbana che prevede anche la realizzazione dell’Arena Olimpica nel quartiere di Santa Giulia e la riconfigurazione dello svincolo di Mecenate CAMM.