Prende forma la “cintura verde” annunciata per proteggere il Monumento ai caduti di Monza. In centro sono iniziati i lavori e secondo le stime dei tecnici in due settimane saranno piantumati tutti i nuovi arbusti e le fioriture che completano l’arredo verde e, non appena possibile, saranno eliminate le transenne che delimitano il perimetro.

Monza, l’assessore: «Piante adatte allo scopo e resistenti, in armonia con l’ambiente»

«L’intervento – osserva l’assessore all’Ambiente Giada Turato – ripristinerà una porzione di verde centrale per la città, con piante adatte allo scopo, resistenti e che verranno messe a dimora in perfetta armonia con l’ambiente circostante e a tutela del decoro urbano».

Monza: arrivano le siepi intorno al Monumento ai caduti, le piante scelte e perché

I lavori prevedono la rimozione di tutti gli arbusti, la rigenerazione del prato e l’adeguamento dell’irrigazione. Sul perimetro esterno – a protezione del monumento dalle scalate sul prato – viene piantata una siepe di gelsomino stellato asiatico che in estate produce fiori bianco crema a forma di stella con una profumazione intensa di gelsomino, con lapilli vulcanici rosa a coprire il terreno per un corretto attecchimento.

In alto e in fila doppia lungo le scale sarà piantata invece una siepe di crespino giapponese dalle foglie rosso porpora (e rosso vivo in inverno) che una volta a maturità raggiungerà circa 50 centimetri di altezza.

Prevista sistemazione e messa a nuovo delle due fioriture che rappresentano lo stemma bianco e rosso del Comune di Monza. Il costo dell’intervento è di circa 50mila euro.

Monza, il sindaco: «Intervento pensato per restituire la giusta cura e attenzione»

«Le piazze e i monumenti della città – sottolinea il sindaco Paolo Pilotto – rappresentano il volto con cui Monza si presenta ai cittadini e ai visitatori. In particolare questo intervento è pensato per restituire la giusta cura e attenzione al Monumento ai caduti, in nome del valore del rispetto e della memoria che merita».