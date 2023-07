Monza: monumento ai Caduti, in autunno la siepe anti incursioni

Dovrebbe comparire in autunno la siepe che, nelle intenzioni dell’amministrazione di Monza, dovrebbe proteggere il monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste dalle incursioni di chi utilizza le gradinate come panchine e dai cani che scorrazzano nelle aiuole.

Monza: monumento ai Caduti, fino ad allora restano le balaustre installate a maggio

Lo ha affermato in consiglio comunale l’assessore Marco Lamperti: «Dobbiamo attendere la stagione adatta per le piantumazioni – ha spiegato – fino ad allora rimarranno le balaustre» che, seppur non belle, da maggio tutelano l’opera. Il ricorso alle barriere provvisorie, che generano un senso di trascuratezza, è stato criticato da Paolo Piffer di Civicamente e dal forzista Massimiliano Longo che hanno sollecitato una soluzione definitiva.