Monza: il consiglio torna sul monumento ai Caduti e vota la mozione per una siepe (bassa)

Come proteggere il monumento ai Caduti dai bivacchi, da chi lo utilizza come rampa per lo skateboard e da chi si arrampica sulla statua? È una delle questioni che periodicamente appassiona il consiglio comunale: lunedì l’aula ha discusso a lungo sulle soluzioni adatte a garantire il dovuto rispetto all’opera di Enrico Pancera prima di approvare la mozione con cui Stefano Galli di FdI ha proposto la piantumazione di una siepe bassa invece della chiusura che non piace al centrosinistra.

Monza: il consiglio torna a discutere del monumento ai Caduti, il dibattito

«I comportamenti scorretti – ha affermato l’assessore Marco Lamperti – dovrebbero essere scoraggiati da una migliore illuminazione».

Non sarebbe male installare qualche telecamera secondo il democratico Marco Riboldi. Ha bocciato le barriere Paolo Piffer convinto che i bambini che corrono e i ragazzi che sostano sui gradini facciano vivere il monumento: la mozione ha incassato 24 sì e 4 astensioni di Civicamente, LabMonza e Ilaria Guffanti di Monzattiva.