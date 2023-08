Foto di Monza sulle transenne intorno al monumento ai Caduti, in attesa delle siepe: “Un modo per accogliere i turisti”

Una carrellata di foto di scorci di Monza per coprire, o abbellire, le transenne bianche provvisorie che circondano il monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste. La novità ha fatto capolino nella giornata di martedì 2 agosto, presentata dal Comune come “un modo per accogliere i visitatori con un primo sguardo alle bellezze di Monza“.

Foto di Monza sulle transenne intorno al monumento ai Caduti: in attesa della siepe prevista per l’autunno

Il tutto in attesa della piantumazione della siepe verde “per impedire in via definitiva la salita non autorizzata al Monumento” che è prevista per l’autunno.

Foto di Monza sulle transenne intorno al monumento ai Caduti: i numeri del turismo in città

Secondo dati recenti diffusi dalla giunta Monza nel primo trimestre del 2023 ha registrato 23.700 arrivi, contro i 16.000 del 2022. E nello stesso periodo i pernottamenti sono passati da 35.000 a 48.500. Dopo l’estate, uno dei momenti clou del turismo per la città è rappresentato dalla tre giorni del Gp d’Italia, quest’anno dal 31 agosto al 2 settembre.

“Da qui la decisione di mantenere la tradizione degli esercizi aperti in agosto che non è più solo rivolta alle nostre cittadine e cittadini che rimangono in città, ma a tutte e tutti coloro che vengono a Monza puntando sulla qualità dell’offerta turistica, che nella nostra città è già alta“, è stato spiegato nei giorni scorsi.