Negozi d’estate a Monza: le saracinesche non si abbassano più, servizi di vicinato attivi

Le peregrinazioni da un quartiere all’altro per trovare un negozio attivo in piena estate sembrano un ricordo lontano: anche quest’anno saranno parecchie le saracinesche alzate, a Monza. L’elenco degli esercizi e degli artigiani che non chiuderanno per ferie è pubblicato sui siti delle associazioni di categoria che, in collaborazione con il Comune, ripropongono l’iniziativa “Aperti in agosto”.

«Da qualche anno – ha spiegato il segretario di Confcommercio Monza Alessandro Fede Pellone nell’incontro di presentazione della campagna – l’interesse a non chiudere in estate è aumentato in quanto c’è più gente in città e si fa cassetto». La lista delle attività, costantemente aggiornata, può essere consultata su sito www.confcommerciomilano.it, nella sezione Monza aperti ad agosto.

Negozi d’estate a Monza: come riconoscere i professionisti giusti

L’estate resta un periodo critico per chi è alla ricerca di un elettricista, un idraulico o un fabbro a cui chiedere un intervento d’emergenza: «Aumenta – ha avvertito il segretario generale di Confartigianato Enrico Brambilla – il rischio di incappare in operatori improvvisati o abusivi» che oltre a eseguire i lavori in modo maldestro tendono a presentare conti esorbitanti. L’elenco dei professionisti «seri» disponibili sarà da lunedì 31 luglio su www.apaconfartigianato.it: è, inoltre, attivo il numero verde 800401665 a disposizione degli associati e per eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti. «In questo modo – ha aggiunto Brambilla – contribuiamo a rendere Monza una città a misura di persona».

«Le tante vetrine aperte in queste settimane – ha commentato l’assessore alle Attività produttive di Monza Carlo Abbà – sono il segnale che la città è cambiata, che ad agosto è vissuta non solo dai residenti ma anche dai turisti e che si sta attrezzando ad accogliere i visitatori tutto l’anno sia sotto il profilo dell’ospitalità e della ristorazione sia dello shopping. Aumentano i negozi che consegnano negli hotel gli acquisti effettuati da chi fa compere durante la passeggiata in centro».

Negozi d’estate a Monza: intanto il turismo ha una scossa

Il 2022 per Monza è stato l’anno importante per le presenze di visitatori che hanno superato quelli del 2019: come emerge dalla lettura dell’imposta di soggiorno, ha precisato Abbà, nell’anno pre pandemia gli arrivi in città sono stati 16.000 e i pernottamenti 35.000 a fronte dei 23.700 visitatori per 48.500 pernottamenti registrati l’anno scorso. Il trend del 2023, sulla base dei 13.000 pernottamenti rilevati nel primo trimestre, si annuncia ulteriormente in crescita. «L’aumento del fatturato dello scorso anno rispetto al ’19 – ha dichiarato l’amministratore – può essere stimato attorno a 2 milioni di euro» spalmati non solo su alberghi e ristoranti ma su diverse realtà economiche.

Commercianti e artigiani, ha proseguito, hanno dimostrato la loro vitalità nell’ultima settimana, funestata dal maltempo: «Tanti negozi di vicinato – ha commentato – hanno avuto problemi, ma non si sono mai fermati. Hanno continuato a fornire i loro servizi alla città». Il vento, ha affermato Fede Pellone, ha distrutto parecchi dehors.