Metrotranvia: a Desio quattro cantieri dal 17 aprile, ecco cosa succede

Al via il 17 aprile i primi cantieri a Desio per la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, l’opera che in città coinvolgerà le importanti arterie come via Milano, via Mazzini e viale Europa.

Metrotranvia: i quattro cantieri di Desio

Partono parallelamente 4 cantieri che con le loro diciture tecniche sono: Cantiere DE1 – Tratto 52 – Intersezione con canalizzazione a rotatoria via Milano – via Ambrosoli (dal km 12+077 al km 12+143), per una durata prevista di 100 giorni; Cantiere DE5 – Tratto 59 – Via Milano da via Sabotino esclusa a via Turati (dal km 13+037 al km 13+369), per una durata prevista di 355 giorni; Cantiere DE9 – Tratto 66 – Via Milano da via Diaz esclusa a via Gabellini esclusa (dal km 14+091 al km 14+549), per una durata prevista di 405 giorni; Cantiere DE12 – Tratto 71 – Via Mazzini da via SS. Siro e Materno esclusa a via Dalla Chiesa (dal km 15+147 al km 15+500), per una durata prevista di 315 giorni.

Metrotranvia: “Obiettivo, diminuire il più possibile i disagi”

“Terremo monitorati tutti i cantieri e faciliteremo la viabilità intervenendo sulle criticità e non solo – ha spiegato il sindaco di Desio Simone Gargiulo con la sua giunta – Il nostro obiettivo è diminuire il più possibile eventuali disagi per i cittadini, i commercianti, le imprese e tutti coloro che per svariati motivi transiteranno sul territorio di Desio, con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori. I responsabili del cantiere ci hanno assicurato che via Milano sarà sempre percorribile e che sarà garantito il transito del Trasporto Pubblico Locale”.

All’altezza del cantiere DE1 lungo via Milano nei tratti di carreggiata nei pressi dell’incrocio interessato dai lavori, verrà effettuato un restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le corsie di marcia, con alternanza di chiusura secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle 8 di venerdì 14 aprile 2023 sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle strade (indicativamente previsti per le 20 del 31 agosto 2023).

Per il cantiere DE5 (via Milano da via Sabotino a via Turati) verrà attuato un restringimento della carreggiata e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le due corsie di marcia, con alternanza di chiusura secondo le varie fasi di cantierizzazione, dalle 8 di venerdì 14 aprile 2023 sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali (indicativamente previsti per le 20 del 10 aprile 2024).

Restringimento di carreggiata lungo il tratto interessato anche per il cantiere DE9 (via Milano da via Diaz a via Gabellini – escluso l’incrocio) con le modalità degli altri fino indicativamente alle 20 del 31 maggio 2024.

Il cantiere DE12 lungo via Mazzini prevede le analoghe modalità dalle 8 di venerdì 14 aprile 2023 indicativamente fino alle 20 del 28 febbraio 2024.

Metrotranvia: transito pedonale e delle auto

In tutti e quattro i cantieri il transito pedonale sarà consentito sui soli percorsi lasciati accessibili, mentre il limite di velocità è portato a 30 Km/h. I veicoli in transito sulle strade che incrociano la via Milano “dovranno attenersi alle prescrizioni di svolta a destra o sinistra, a seconda della segnaletica di limitazione indicata” spiega il Comune.

Metrotranvia: l’incontro con i dirigenti scolastici

Nei giorni scorsi l’assessore alla Pubblica Istruzione e Comunicazione Andrea Civiero ha incontrato i dirigenti scolastici.

“Non ci saranno grandi stravolgimenti per le scuole, le arterie principali della città non saranno mai completamente chiuse, per cui la percorribilità verrà sempre garantita. Laddove (e qualora) sorgeranno dei disagi, saremo i primi a intervenire con la ditta appaltatrice dei lavori, per facilitare e agevolare la transitabilità davanti ai plessi durante gli orari entrata e uscita dei ragazzi – ha detto – L’amministrazione comunale offre il pieno e costante supporto a insegnanti e genitori durante tutta la durata dei lavori. Le fermate esistenti saranno comunque mantenute tali, solo in alcuni pochi casi saranno leggermente traslate di poche decine di metri e non impatteranno su quanto già programmato. Al riguardo invito tutti a seguire il sito dedicato a Metrontranvia e curato da Città Metropolitana di Milano, dove saranno puntualmente pubblicate tutte le notizie relative ai cantieri; sul sito istituzionale del Comune www.comune.desio.mb.it saranno invece presenti le info relative alla viabilità cittadina”.