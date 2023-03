Metrotranvia Milano-Seregno: consegnati i lavori, partono i 38 mesi di “passione”

Dal 16 marzo i lavori della metrotranvia Milano-Seregno sono stati consegnati anche a Paderno Dugnano alla Cmc Ravenna. Da questa seconda parte del mese di marzo iniziano a decorrere i 38 mesi di durata dei lavori complessivi, a Paderno i 5 mini-cantieri previsti dovrebbero esaurirsi entro il 2024. Lungo l’asse di via Erba in territorio padernese le fermate saranno in tutto 3, nei pressi dell’uscita della tangenziale-via Corelli ci sarà il parcheggio di interscambio, su terreni messi a disposizione della città, e proprio a Calderara i tram bidirezionali diventeranno mono direzionali con il passaggio dal doppio binario al binario singolo. Frequenza dei passaggi: ogni 5 minuti in orari di punta, ogni 10 nel resto della giornata.

Metrotranvia Miano-Seregno: “In trenta minuti a Maciachini”

E’ confermato e sottoscritto dalla consigliera delegata alla mobilità di città metropolitana, Beatrice Uguccioni, che in 30 minuti circa si potrà arrivare a Milano Maciachini. L’ultima riunione pubblica della consigliera Uguccioni e dei tecnici progettisti e di Cmc, è stata proprio a Paderno Dugnano, martedì sera presso la sede del centro anziani di Calderara. Paderno Dugnano è il centro che sarà toccato in maniera periferica dal passaggio della metrotranvia, intersecandosi con il centro abitato solo dove separa il quartiere di Calderara dalla “enclave” calderarese delle Baraggiole. I lavori della metrotranvia a Paderno Dugnano serviranno per riqualificare via Erba, che attualmente, in territorio cittadino, ha sempre avuto la struttura di una strada di collegamento inter comunale per gran parte costeggiata da campi e aree verdi, con sparuti insediamenti commerciali compreso il nuovo supermercato. A fine lavori via Erba sarà in piena sicurezza anche per mezzi non a motore e pedoni, con pista ciclabile e marciapiedi che oggi non esistono. Oggi chi vuole percorrere il tratto padernese della vecchia valassina da Cusano a Nova non ha la possibilità di farlo in piena tutela.

Metrotranvia Milano-Seregno: i lavori di contorno in via Erba e Santi

In più, nei prossimi mesi, dopo l’inizio lavori (in partenza entro aprile, dopo la consegna cantieri di questi ultimi giorni) il Comune provvederà a rifare l’ultimo tratto di via Santi, quello che dà sulla via Erba all’altezza della strada campestre delle Vallette. Nel corso della discussione, Uguccioni e i tecnici hanno ribadito ai cittadini che i disagi per i residenti e i commercianti saranno limitati al massimo, con l’uso di transenne mobili, con particolare attenzione ai passi carrai. Tutto come negli altri centri interessati, con l’aggiunta che a Paderno Dugnano si lavorerà in zona della città totalmente periferica.