Lissone, canestro vandalizzato in pochi giorni: «Paghi chi lo ha rotto»

Era stato ricollocato dopo due anni, ma nel giro di quindici giorni è stato distrutto. È la fine che ha fatto il canestro del campo di basket di via Don Minzoni, a Lissone, quasi certamente per un atto vandalico, che ha fatto infuriare molti genitori che ora chiedono di far risarcire il danno all’autore, sperando che le telecamere di sorveglianza possano aver ripreso il colpevole.

Lissone, il canestro vandalizzato era stato ricollocato dopo due anni: il sospetto della stessa mano di altri danni

All’apparenza un danno di poco conto, in realtà l’episodio segnalato riflette un disagio nei confronti di incivili che imperversano in città. E che, a detta di molti, avrebbero la stessa matrice. Nel mirino finiscono i ragazzi che a detta dei frequentatori del parco pubblico lissonese, luogo nel quale è presente il campo di basket, commetterebbero danni a ripetizione. Un mancato senso civico che si ripercuote su tutta la comunità, tanto da accendere in Lissone un vero e proprio dibattito rispetto alle colpe e alle ragioni di tanta maleducazione. Il canestro del campo di pallacanestro mancava da due anni, dopo che ignoti lo avevano più volte vandalizzato. Ricollocato un paio di settimane fa, è durato pochissimo.

«Spero che le telecamere abbiamo ripreso l’autore di questo danno – commenta una mamma – sul senso civico di certa gente non vale nemmeno la pena commentare».

Canestro vandalizzato in pochi giorni, l’assessore: «Crediamo nell’implementazione della polizia locale»

Un commento, sconsolato, arriva dall’assessore ai lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafè: «C’è amarezza perché si fa qualcosa per il bene comune e poi si registrano queste situazioni – afferma – di recente abbiamo fatto i conti con uno scivolo bruciato ed un defibrillatore sottratto dalla custodia, e poi ci sono altre situazioni di vandalismo dovute a maleducazione e inciviltà. Credo che l’implementazione dell’organico della Polizia Locale, che ci consentirà di avere più agenti sul territorio, potrà essere un deterrente».