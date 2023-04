Lissone: baby vandali in azione in pieno giorno, fuoco in un parco giochi

Hanno preso delle foglie, le hanno collocate sullo scivolo in plastica per bambini e poi hanno dato fuoco, usando un accendino. Solo l’intervento tempestivo di un adulto ha impedito danni ben peggiori. È accaduto nei giorni scorsi nel giardino pubblico di via Fermi, a Lissone, dove un gruppo di ragazzi ha commesso un atto di vandalismo in piena regola, alla luce del sole.

Lissone: baby vandali in azione in pieno giorno, danni allo scivolo e al pavimento antitrauma. Decisivo l’intervento di un adulto

Vandalismi parco giochi Lissone

Nell’area verde pubblica, non lontano dalla palestra San Mauro, c’è chi “si diverte” senza pensare alle conseguenze che avrebbe potuto comportare un gesto del genere non solo alla cosa pubblica, ma anche a se stessi.

Non può essere etichettata come una semplice bravata perché l’azione ha creato danni allo scivolo, bruciato nella parte bassa, e annerito una parte della pavimentazione antitrauma.

Lissone: baby vandali in azione in pieno giorno, la condanna dell’assessore Bonafe’

La scena, come conferma l’assessore ai lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafe’, è stata notata da un adulto presente in quel momento. L’uomo ha urlato ai ragazzi che sono fuggiti via di corsa. L’episodio grave è stato immediatamente segnalato.

“Sono situazioni che ci amareggiano – commenta l’assessore – purtroppo questo evidenzia che da parte di alcuni non c’è educazione e rispetto per il bene pubblico. Per fortuna, una persona è intervenuta prontamente evitando danni peggiori alle strutture ludiche”.

L’area verde cittadina merita rispetto ed attenzione, ma Lissone si ritrova a fare i conti con l’inciviltà di alcuni che in città in molti tornano a definire “baby gang”.