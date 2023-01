Lissone, sassate contro la porta della stazione: denunciato un 18enne, era in gruppo

Prende a sassate la porta d’ingresso della sala d’aspetto della stazione: denunciato dalla Polizia Locale di Lissone. Pizzicato dalle telecamere di sorveglianza, il colpevole è stato individuato dagli agenti guidati dal comandante Matteo Caimi grazie all’occhio elettronico che ha registrato le immagini. L’episodio risale al 12 gennaio e si tratta di un 18enne residente a Lissone.

Lissone, sassate contro la porta della stazione: 18 enne in gruppo con coetanei residenti in zona

Visionando le registrazioni del sistema di videosorveglianza interno alla sala d’attesa della stazione ferroviaria, gli agenti di Polizia Locale sono riusciti a risalire all’identità del giovane che scaglia contro il vetro un grosso sasso. Insieme a lui, autore materiale del gesto, anche un gruppetto di ragazzini coetanei residenti in zona.

«Il fatto si è verificato nelle ore serali – spiega il comandante Matteo Caimi – il lavoro è stato portato a termine grazie all’attività di monitoraggio delle registrazioni delle telecamere e grazie ai filmati siamo riusciti a risalire all’identità dell’autore che non ha potuto far altro che ammettere le sue colpe».

Lissone, sassate contro la porta della stazione: denunciato per danneggiamento

Denunciato, ora dovrà rispondere del reato di danneggiamento. I tecnici ed il personale di Rfi (Rete ferroviaria italiana) nei giorni seguenti il vandalismo hanno sostituito il vetro della sala d’aspetto che era stato danneggiato.

Le telecamere collocate in stazione si sono dunque rivelate fondamentale ausilio per individuare il responsabile di un atto contro il patrimonio che ancora una volta vede protagonista un giovane della città. Se da un lato c’è dunque la soddisfazione per un’operazione portata a termine dalle forze dell’ordine a contrasto di episodi di vandalismo, dall’altro lato emerge lo sconforto nel constatare che l’autore del gesto sia un 18enne di Lissone che, spinto da chissà quali motivi, ha deciso di comportarsi in maniera insensata. E che per questo pagherà le sue colpe.