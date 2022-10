Lissone, schiamazzi e vandalismi ai giardini di via Archimede

Si leva il coro di protesta dei residenti di via Archimede a Lissone: la sera, nei giardini pubblici, bande di ragazzi provano rumori e schiamazzi fino a tarda ora. Una situazione che si protrarrebbe da diverso tempo e che, adesso, è venuta alla luce per via di una precisa segnalazione di alcune famiglie inviata al consigliere comunale di maggioranza, Daniele Fossati.

Lissone: i residenti chiedono controlli mirati

Alla berlina, finiscono comportamenti sopra le righe e attorno ai giardini pubblici, ci sono condomini e residenze. Una situazione non di facile soluzione, secondo alcuni. Per altri, invece, basterebbero controlli e azioni mirate per scongiurare il perdurare di una presa possesso dei giardini da parte di vandali e maleducati.

Non solo schiamazzi e rumori che vanno avanti per ore, ma anche rifiuti gettati ed abbandonati nel verde, giochi e panchine danneggiati. Uno scenario che è così finito nero su bianco nella segnalazione girata ad un esponente del consiglio comunale che farà sua la richiesta di interventi, sollecitando la giunta comunale.

Lissone in Movimento portavoce della protesta

I giardini di via Archimede sono nel quartiere Pacinotti, al confine con Vedano al Lambro. Chi vive in zona descrive notti in bianco. Problemi per cui gli abitanti invocano più controlli, e magari una videosorveglianza, o la chiusura del parchetto.

A farsi portavoce dei tormenti degli abitanti è il consigliere comunale della lista civica “Lissone in Movimento” che ha segnalato la questione all’amministrazione comunale del sindaco Laura Borella. Sottolineando, in particolare, “lo stato di degrado in cui versano i giardinetti di via Archimede, che sono completamente circondanti da abitazioni private“.

Ogni sera sono il ritrovo di compagnie e le strutture presenti sono spesso ritrovate danneggiate dalle famiglie coi bambini che si recano al pomeriggio. Non solo. “Vengono insultati anche i cittadini che osano richiamarli all’ordine” fanno sapere le mamme.

Lissone: pericolo anche in via Cattaneo

In via Archimede c’è parecchio da fare, ma i cittadini non demordono. Raccontano anche di problemi legati alla sicurezza stradale, sempre nello stesso quartiere, ma in un’altra via, con auto che di notte sfrecciano ad alta velocità: in via Cattaneo.

Il sindaco Laura Borella pochi giorni fa ha annunciato servizi di pattugliamento serali congiunti fra Polizia Locale e carabinieri.