Porta rotta da mesi, Ciclofficina inaccessibile: a Lissone in zona stazione ne approfittano i ladri

Ladri di biciclette in zona stazione a Lissone. Gli episodi non si arrestano e se da anni il fenomeno fa montare la rabbia da parte di chi si ritrova senza il mezzo utilizzato per raggiungere in comodità piazzale Padania, la vicina Ciclofficina– realizzata dal Comune di Lissone quale deposito in sicurezza delle due ruote dei pendolari– non è accessibile da mesi per un problema tecnico al sistema d’ingresso. Un disservizio già segnalato dal Comune alla società incaricata, ma non ancora risolto.

Ciclostazione di Lissone off-limits, così bici preda dei ladri

La Ciclostazione di Lissone offre al suo interno un centinaio di posti gratuiti. L’utenza può lì “parcheggiare” la propria bicicletta, assicurarla con catena e lucchetto alle pedane e dirigersi verso l’uscita che porta direttamente al Binario 1. Ed è inoltre sorvegliata dalle telecamere con impianto collegato al comando della Polizia Locale. Una struttura ideata e realizzata per volontà della passata amministrazione comunale di centrosinistra al fine di creare un sito ideale per tutti i pendolari che si recano quotidianamente in stazione in sella alla bicicletta, evitando il rischio di furti o vandalismi. Situazioni che, purtroppo, continuano però ad imperversare in piazzale Padania dove si segnalano episodi spiacevoli che non stimolano di certo l’uso della mobilità dolce nella zona congestionata dalle auto.

Ciclostazione di Lissone off-limits, la risposta dell’assessore comunale

Nelle ultime settimane si è acceso un vero dibattito social. Anche sulla scorta dell’impossibilita di non poter fruire della Ciclofficina. “Il sistema automatizzato d’ingresso non funziona e la porta di accesso da svariate settimane è sempre aperta, quindi la struttura non è in sicurezza: dove mettiamo le bici?” commenta un utente. L’assessore ai lavori pubblici di Lissone, Oscar Bonafè, contattato nel merito, fa sapere di aver intenzione di sollecitare la ditta incaricata alla quale spettano gli interventi di ripristino, evidenziati dallo stesso circa un mese fa.

Ciclostazione di Lissone off-limits: dibattito social sui furti

Sui social, intanto, la gente offre opinioni anche contrastanti. Se da una parte c’è chi chiede interventi di sicurezza e maggiori controlli in zona stazione (ma va detto che l’area è sorvegliata dalle telecamere e le forze dell’ordine hanno individuato anche di recente alcuni responsabili, segnalati in tempo reale dai pendolari), dall’altra parte alcuni cittadini ironizzano di fronte allo stupore di chi lamenta furti di biciclette in stazione (“sono all’ordine del giorno, in tutti i comuni” scrivono). La bicicletta, però, per molti pendolari lissonesi rimane l’unico mezzo utile per raggiungere la stazione ferroviaria e la richiesta di sicurezza è evidentemente comprensibile tanto quanto giustificato il desiderio di poter utilizzare la Ciclofficina.