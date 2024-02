Limbiate, morte Luca Attanasio: bandierine blu per chiedere verità

“Verità per Luca Attanasio“: è la scritta che campeggia sulle tante bandierine blu collocate in diverse zone della città di Limbiate dalla Rete delle Associazioni. Un messaggio chiaro alla vigilia del terzo anniversario della morte dell’ambasciatore limbiatese. Si alza anche così il richiamo fortissimo alla ricerca della verità e Limbiate si stringe anzitutto a Salvatore Attanasio, il padre dell’ambasciatore, e alla famiglia dopo il non luogo a procedere deciso dal gup nel processo a due dipendenti del Pam, accusati di omicidio colposo per non aver garantito la sua sicurezza.

Limbiate, morte Luca Attanasio: bandierine blu disseminate dalla Rete delle Associazioni

Le bandiere blu che spuntano dalle aiuole e nelle strade della città di Limbiate confermano che la città pretende giustizia per il suo concittadino ucciso in Congo nel 2021 insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista congolese Mustapha Milambo. La Rete delle Associazioni ha voluto esprimere la propria partecipazione attiva collocando i messaggi.

Limbiate, morte Luca Attanasio: il 22 febbraio le celebrazioni cittadine nel terzo anniversario dell’agguato

Giovedì 22 febbraio, la comunità si fermerà per prendere parte alle celebrazioni cittadine in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio con un omaggio al cimitero e la celebrazione della santa messa. Momenti istituzionali e ufficiali anticipati da un’iniziativa spontanea e corale promossa dalle associazioni che hanno utilizzato le bandiere blu per veicolare un messaggio di giustizia. In sintonia con quanto di recente approvato all’unanimità dal consiglio regionale della Lombardia che in una mozione chiede alla Regione un “rinnovato impegno” per fare luce su quanto accaduto in Congo.