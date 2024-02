Omicidio Attanasio: non luogo a procedere per i dipendenti Pam, immunità diplomatica

Non luogo a procedere per i due diplomatici del Programma Alimentare mondiale (Onu), indagati

dalla Procura di Roma per falso e omicidio colposo nella vicenda legata all’uccisione

dell’Ambasciatore in Congo, il limbiatese Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Jacovacci. Ma

la storia non è finita qua. Anche quella giudiziaria.

Omicidio Attanasio: la decisione del Gup di Roma che la Procura appellerà

Questa la decisione, nella mattinata del 13 febbraio, del Gup di Roma che ha accolto la tesi per cui

Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza hanno diritto all’immunità diplomatica come

consuetudine. Intanto la Procura romana ha fatto sapere che sicuramente appellerà la decisione

“percorrendo tutte le strade che l’ordinamento penale prevede per garantire ai due cittadini italiani e

alle loro famiglie la tutela dei loro diritti”.

Omicidio Attanasio, l’avvocato Curcio: «Chiusura di una fase, non della vicenda»

Attanasio con Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milomba, erano stati uccisi in un agguato il 22 febbraio 2021 in Congo durante una missione umanitaria. Per quell’episodio in Congo sono stati condannati all’ergastolo, come esecutori materiali dell’assalto al convoglio, cinque congolesi. Ma anche su quella vicenda la famiglia Attanasio, seguita dall’avvocato Rocco Curcio, sta procedendo con proprie indagini difensive e parallelamente con la Procura per arrivare alla verità.

«Siamo convinti che ci siano delle contraddizioni che non possono essere a base della verità e andremo avanti. Sono stati condannate cinque persone sulla cui responsabilità nutriamo forti dubbi – ha spiegato l’avvocato Curcio – sotto questo profilo questa udienza di oggi è solo la chiusura di una fase, ma non di tutta la vicenda».

Omicidio Attanasio: insieme alla famiglia dell’ambasciatore ucciso

A sostenere la famiglia Attanasio, in particolare i genitori dell’Ambasciatore e la moglie e quella del

carabiniere Iacovacci sono molte associazioni che si occupano di cooperazione internazionale come

Focsiv, Aoi, Acli e Forumsad e anche Gli Amici di Luca Attanasio, attiva in Brianza.