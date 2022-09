Giussano: le Ferrari per i 50 anni della Croce Bianca e la festa continua

Continua il lungo programma di festeggiamenti per i 50 anni della Croce Bianca di Giussano. E anche se il weekend del Gp d’Italia è passato, domenica 18 settembre sarà ancora possibile ammirare la Rossa di Maranello.

Giussano: giro sulla Rossa per il Mosaico e sfilata nel pomeriggio

Dalle 10 la piazza del Mercato a Giussano ospita infatti il ritrovo dello Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco. Esemplari Ferrari in mostra statica, che alle 10.30 porteranno i ragazzi del centro Il Mosaico a provare l’ebbrezza di un giro speciale.

Alle 15.30 sfilata per le vie cittadine in un corteo tutto Made in Italy.

Giussano, Scuderia Ferrari Club: “Tantissimi auguri per il grande traguardo”

“La Scuderia con grande orgoglio riceve e accoglie l’invito da parte della Croce Bianca Milano, Sezione di Giussano a partecipare con un ritrovo/esposizione di auto Ferrari, in occasione dei festeggiamenti in programma per il 50° anno di fondazione di questa emerita associazione; 50 anni trascorsi al servizio della popolazione bisognosa, delle persone fragili e malate, con urgenza di cure e ricoveri; 50 anni alla quale una moltitudine di volontari hanno sacrificato il loro tempo libero sottraendolo agli affetti famigliari e perché no anche alle divagazioni ludiche, ergo com’era possibile da parte del club rifiutare il nostro appoggio? Tantissimi auguri per il grande traguardo raggiunto”, ha commentato il presidente della Scuderia Ferrari di Caprino Bergamasco, Paolo Magni, già presente anche alla partita del Cuore a Monza il cui ricavato è stato devoluto alla Cooperativa Meridiana di Monza e al Centro Maria Letizia Verga.

Giussano: e a Villa Mazenta arriva “Modigliani in mostra”

Dal 20 al 24 settembre a Villa Mazenta, in piazza San Giacomo, si inaugura la mostra “Il Modigliani per Croce Bianca Giussano”, l’esposizione degli elaborati degli studenti ispirati ai 50 anni dell’associazione. In mostra 38 lavori di arti figurative e 36 di Grafica dell’anno scolastico 2021/22. L’ingresso è libero.