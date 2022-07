Croce Bianca di Giussano, fiaccolata di 46 chilometri per festeggiare il mezzo secolo di vita – FOTO

Fiaccolata di 46 chilometri sfidando il caldo torrido, domenica 3 luglio, per i volontari della associazione Croce Bianca di Giussano che festeggia il mezzo secolo di vita. Nata l’1 luglio 1972. la festa è stata spostata a domenica 3 luglio per garantire la massima partecipazione.

La fiaccolata della Croce Bianca

Una trentina tra corridori e autisti si sono mossi alle 11.30 del mattino toccando con la fiaccola le varie sedi della associazione di soccorso, Besana in Brianza, Carate Brianza, Biassono, Cesano Maderno, Seveso, Mariano Comense e la prima sede della associazione a Giussano, nell’ex ospedale Borella, fino a quella attuale, in via D’Azeglio Nel corso della serata prevista la Messa di suffragio per ricordare i soci defunti.