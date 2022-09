Giussano: il tributo a Morricone fa sognare i 50 anni della Croce Bianca

I duecento posti a sedere già previsti non sono bastati a contenere tutto il pubblico. E alla fine quasi trecento persone hanno assistito al concerto tributo a Ennio Morricone organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della Croce Bianca di Giussano. Grande successo nel giardino di Villa Sartirana per l’ensemble De Palma Music and Entertainment (voce, violino, violoncello, oboe e piano) che ha accompagnato il numeroso pubblico in un viaggio tra grandi successi e qualche sorpresa.

Giussano, tributo a Morricone: i brani

La scaletta ha spaziato dalle colonne sonore più classiche, quelle dei film di Sergio Leone (C’era una volta in America e C’era una volta il West), il Nuovo Cinema Paradiso di Tornatore, La Leggenda del pianista sull’oceano e Sacco Vanzetti, il Segreto del Sahara e Mission. E poi i brani tra i più noti della musica italiana – Se telefonando e Sapore di Sale – di cui il compositore aveva curato l’arrangiamento. In chiusura i musicisti hanno regalato “Caruso” di Lucio Dalla come omaggio all’Italia.

Giussano, tributo a Morricone: la soddisfazione

Inevitabile la soddisfazione per la serata riuscita da parte del sindaco Marco Citterio e del presidente della Croce Bianca, Giuseppe Caprotti.