Cronaca La Partita del Cuore 2022 in campo e sugli spalti

Le foto della Partita del Cuore 2022 giocata mercoledì 7 settembre all’U-Power Stadium di Monza: in campo la Nazionale Cantanti (con l’innesto di Francesco Totti) e il Charity Team (con Aldo Baglio) per il Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. In campo anche Rkomi, Sangiovanni, Batitusta, Massa. Serata trasmessa in diretta su Rai 2 e condotta da Simona Ventura.