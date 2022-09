Fedez a Monza: visita speciale al Centro Verga

Il giardino sul tetto del Centro Maria Letizia Verga di Monza, in via Cadore, è diventato per un pomeriggio un bellissimo palcoscenico. Chitarra, casse, microfoni per una esibizione in pieno stile X-Factor. In giuria due protagonisti d’eccezione come Fedez e Achille Lauro, con Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via Di Gioia.

Fedez a Monza: con Achille Lauro, racconto su Instagram

È stato proprio Fedez a raccontare il suo pomeriggio al Centro che è un riferimento nazionale per le oncoematologie infantili attraverso una serie di storie sul suo profilo Instagram.

«Oggi il mio amico @Achilleidol– ha scritto- mi ha fatto visitare il centro oncologico pediatrico di Monza. Grazie amico per questa incredibile esperienza».

Fedez a Monza: un palco da X-Factor sopra il tetto di via Cadore

Fedez che a marzo aveva condiviso con i suoi followers la notizia della sua malattia, la scoperta di un tumore al pancreas e il suo percorso di cura, lunedì ha voluto portare musica e sorrisi tra i giovani pazienti in cura a Monza dove ogni anno si diagnosticano circa 400 nuovi casi di leucemie infantili in Italia.

Tra i pazienti più grandi c’è chi ha un vero talento musicale e si è esibito con chitarra e microfono davanti ai propri beniamini come su un palco di X-Factor.

Fedez a Monza: presenti anche i supereroi

Un pomeriggio di festa, risate e musica. Con Fedez e Achille Lauro che a Monza è già venuto in diverse occasioni c’erano anche i supereroi che qui sono di casa. Durante il periodo del lockdown l’uomo ragno si era arrampicato sulla struttura facendo una sorpresa ai bambini ricoverati. Questa volta invece è potuto entrare in reparto e incontrare un bambino che per l’occasione aveva indossato anche lui il suo costume da supereroe.

Fedez a Monza: foto ricordo per tutti

Prima di lasciare Monza il tempo di qualche foto ricordo con tutto il personale medico ed infermieristico del Centro Maria Letizia Verga che sui suoi profili social ha ringraziato Achille Lauro per la sua visita e per aver portato con sé Fedez, una bellissima sorpresa per i giovani pazienti.