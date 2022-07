Scuola in ospedale: la maturità da 100 di Simone al Centro Verga di Monza

“Finalmente maturo…e con un meritatissimo 100“. Così il Comitato Maria Letizia Verga ha celebrato il traguardo di Simone, un giovane paziente ricoverato a Monza che ha sostenuto, e superato, l’esame di maturità per il diploma dell’Istituto tecnico tecnologico. Per il centro di cura oncologico pediatrico è la seconda volta di una maturità in ospedale. Lui, tocco in testa e sguardo soddisfatto, ha fatto il resto.

Scuola in ospedale: gli esami nel Day Hospital

La storia è stata raccontata, come tante altre quotidianamente, dal Comitato sui suoi canali social. E stavolta ha catturato anche l’attenzione dei media nazionali.

Il cammino è stato raccontato dall’inizio, quando Simone elegante nella sua camicia ha affrontato il tema nella stanza del Day Hospital. Poi informatica, poi gli orali e poi finalmente il 100 per chiudere l’avventura alle scuole superiori.

Monza Simone Scuola in Ospedale Centro Maria Letizia Verga Monza Simone Scuola in Ospedale Centro Maria Letizia Verga

Scuola in ospedale: «La seconda volta da quando esiste il Centro»

«Per la 2° volta da quando esiste il Centro Maria Letizia Verga un nostro ragazzo in cura affronta l’esame di maturità in ospedale. Lui nella stanza 23 del Day Hospital, fuori dalla porta la commissione formata dai suoi insegnanti della scuola di provenienza e le insegnanti della Scuola in Ospedale che lo hanno accompagnato fino a questo grande giorno. Simo noi tifiamo per te», era stato il messaggio all’inizio di luglio.