Maturità a Seregno: una ventina i 100, la storia di Naima

Conclusi gli esami di maturità nei sette istituti superiori di Seregno, i livelli dei voti sono tornati nella normalità, dopo gli ultimi due anni in cui i risultati esposti sui tabelloni dei voti erano stati superiori alle attese. Votazioni medio alte comunque. Tra i 569 studenti che hanno affrontato l’esame di stato in 565 hanno ottenuto il diploma, in quattro sono stati fermati, due al Bassi e due al Paci, e dovranno tornare a sostenere la prova il prossimo anno scolastico.

Maturità a Seregno: al Bassi si è concluso il primo corso dell’indirizzo turistico

Tra i diplomati in 13 hanno ottenuto la votazione di 100 e lode di cui ben 9 al collegio Ballerini e di questi 8 nelle due classi del liceo scientifico, mentre hanno chiuso con il voto di 100 in 19.

Al Bassi è arrivato in porto, per la prima volta, il corso sperimentale quadriennale dell’indirizzo turistico che era stato voluto dall’allora dirigente scolastica Carola Gavazzi. I 10 studenti riportato delle ottime votazione di tre di loro che hanno chiuso col voto di 100.

Un’altra curiosità: il liceo Parini è stato l’ultimo a chiudere la sessione dell’esame di maturità in quanto degli studenti della commissione 5 Al-5Cl erano risultati positivi al covid.

Maturità a Seregno: i 100 con lode

Le lodi: al Ballerini sono state assegnate agli studenti di 5 A scientifico: Alessandro Borgonovo, Veronica Colciago, Luigi Farina, Eleonora Locati e Nicolò Panizza e a quelli di 5 A scientifico scienze applicate: Giorgia Camisasca, Francesco Formenti e Lorenzo Sabatotino; mentre nel corso alberghiero, Luca Garbagnati (5B); al Candia: Lidia Biella (5 A linguistico); al Levi: Claudia Marini (5 A sistema moda) e Andrea Robazza (5 N cat); al liceo Parini: Silvia Mariani (5 Du) e Naima Labrinssi (5 Ae).

Maturità a Seregno: al Parini i complimenti a Silvia e Naima

Per la prima volta tra i 247 maturandi del liceo Parini solo due alunne sono riuscite ad ottenere il massimo dei voti con lode, contrariamente a quanto avveniva nei precedenti anni scolastici.

Il dirigente del Parini, Gianni Trezzi, ha voluto complimentarsi di persona con queste due alunne in particolare con Naima Labrinssi, di origine magrebina e nata in Italia. E rivolgendosi a lei ha detto “con questo risultato tu sei la più bella risposta a quanti fanno ostruzionismo al Parlamento italiano sulla proposta di legge dello “ius scholae”. Sei di origine magrebina e sei risultata la più brava del liceo. Un esempio da esportare il tuo tanto da far comprendere cosa si pretenda di più per concedere la cittadinanza italiana. Sono orgoglioso del tuo risultato che mi permette di affermare una volta di più che il Parini è una scuola inclusiva. Hai frequentato per 13 anni la scuola italiana e più di così non si può”.

Naima ha risposto: “Solo al compimento del 18esimo anno ho ricevuto la cittadinanza italiana nonostante sia nata in Italia. Il mio futuro? Mi sono iscritta a medicina in una università francese perché mi piace il francese e sto aspettando la destinazione. L’alternativa sarà ingegneria spaziale, un mondo che mi affascina, leggo testi scientifici e di astronautica. Mi piace tutta la musica leggera. Per 5 anni ha frequentato corso di karate e quando frequentavo la media Frank a Meda avevo partecipato ad un concorso indetto dal liceo Curie e mi era classificata al terzo posto”.

Silvia Mariani, nel ringraziare per i complimenti ricevuto ha aggiunto: “Sono già coi libri in mano perché mi sto preparando al test per accedere al corso di psicologia all’università Bicocca di Milano, se non dovesse andare bene proverò con biotecnologia alla Statale. Amo tutta la musica e mi piace molto disegnare”.