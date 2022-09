Partita del Cuore 2022: a Monza calcio e spettacolo in campo per beneficenza

L’ultimo sigillo l’ha messo Maurizio Ganz, l’attaccante friulano che ha militato anche nel Monza. Ma il risultato, una volta tanto, non era fondamentale. La Partita del Cuore 2022, che ha visto in campo all’U-Power Stadium la Nazionale Cantanti e il Charity Team 4522, aveva una finalità ben diversa: sostenere l’attività di due enti monzesi, La Meridiana Società Cooperativa Sociale per il Paese Ritrovato, un vero e proprio paese che ospita persone malate di Alzheimer e il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Partita del Cuore 2022: 3-3 il finale, ultimo sigillo di Maurizio Ganz

Tre a tre il risultato finale (due a due alla fine del primo tempo) con gol di Sangiovanni, di Gabriel Batistuta, l’indimenticato Batigol di Fiorentina e Roma, e di Rhove, il giovane rapper interprete del tormentone Shakerando, per la Nazionale Cantanti e di Luca Marini, di Felipe Massa e, appunto di Ganz, per il Charity Team. Ad arbitrare una terna femminile con il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi (della sezione di Livorno) coadiuvata dalle guardalinee Martina Brunetti (della sezione di Milano) e Serena La Macchia (della sezione di Cinisello Balsamo).

Partita del Cuore 2022: calcio, solidarietà e spettacolo

Calcio, solidarietà, ma anche spettacolo. Prima della diretta trasmessa da Rai 2, allo stadio monzese è andato in scena un pre-partita animato da Luca Abbrescia, conduttore ufficiale delle partite della Nazionale Italiana Cantanti e speaker radiofonico, e Gigi Zini, conduttore radiotelevisivo. Ad esibirsi per primi sono stati i finalisti del talent musicale solidale “Le note del cuore”, studenti e alcuni giovani talenti della musica leggera italiana che hanno poi interpretato insieme il brano scritto da Mogol “I colori del mondo”, prodotto dalla Nazionale Italiana Cantanti.

Partita del Cuore 2022: l’omaggio al cantante Michele Merlo

In una serata dedicata alla solidarietà è rimasto vivo il ricordo di un giovane artista, stroncato lo scorso anno da una forma di leucemia fulminante: Michele Merlo. L’amico Federico Baroni gli ha dedicato un omaggio cantando un medley dei suoi brani più famosi. Presenti anche i genitori di Merlo, Domenico e Katia, che hanno ascoltato commossi la voce di Baroni.

Partita del Cuore 2022: una maglia del Monza per Enrico Ruggeri

Nello stadio biancorosso non poteva mancare un assist all’Ac Monza. Vincenzo Iacopino, Slo (Sostenitore ufficiale di collegamento) della squadra, insieme a Fausto Marchetti, rappresentante della curva, ha consegnato a Enrico Ruggeri, socio fondatore e presidente della Nazionale Cantanti, una maglia del tifo organizzato monzese. Ruggeri ha risposto rivolgendo il suo incoraggiamento alla squadra di Stroppa: “Da interista – ha dichiarato – non pensavo di appassionarmi e di soffrire per le partite del Monza. Sono ottimista per il futuro. Dovete solo prendere le misure. Ci vediamo presto a centro classifica”.