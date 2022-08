Partita del Cuore a Monza: Paolo Vallesi canta al “Paese Ritrovato”

Mercoledì 7 settembre sarà tra i protagonisti della Partita del Cuore allo U-Power Stadium di Monza che vedrà contrapposti in una sfida benefica la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 per raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga e Cooperativa La Meridiana. Nel pomeriggio di giovedì il cantautore e produttore fiorentino Paolo Vallesi, autore di successi tra i quali “La Forza della vita”, “Le persone inutili” e “Come brina di agosto”, ha anticipato il suo arrivo a Monza per fare visita a “Il Paese Ritrovato” de La Meridiana, esibendosi al pianoforte e intonando alcuni dei suoi brani più famosi. Uomo di grande sensibilità, Vallesi ha apprezzato il coinvolgimento dei presenti e si è subito immerso nell’atmosfera del piccolo borgo creato appositamente per i malati di Alzheimer.

Partita del Cuore a Monza: “L’Alzheimer ha bisogno di maggiore attenzione”

“Per motivi personali sono molto attento alle problematiche di questa malattia – ha affermato Vallesi – e sono molto contento di aver visitato un luogo dove si cerca di fare vivere un’esistenza felice alle persone che ne sono affette”.

Il cantautore ha sottolineato che “l’Alzheimer spesso viene dimenticato o trattato come una malattia normale, invece si tratta di una malattia speciale che ha bisogno di maggiore attenzione”. E ha aggiunto: “Sono contento di essere stato invitato qui, un posto meraviglioso, dove le persone possono vivere bene”.

Partita del Cuore a Monza: “Importante contribuire alla causa”

Nessun pronostico per il match calcistico della prossima settimana che vedrà in campo anche campioni del recente passato “pedatorio” quali Francesco Totti e Gabriel Batistuta e delle due ruote come Gianni Bugno e Fabio Aru: “L’importante è partecipare e contribuire alla nobile causa dell’evento”, ha commentato l’artista. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due alle 21.15.