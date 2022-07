Partita del cuore a Monza: allo U-Power Stadium in campo anche Totti, Leonardo e Cannavaro

Prima che si scaldino i motori dei bolidi che daranno vita al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 saranno i calci al pallone i protagonisti della seconda settimana di settembre a Monza. Non i dribbling e gli assist dei biancorossi di mister Stroppa ma, a distanza di pochi giorni dalla sfida di serie A tra Monza e Atalanta, lo U-Power Stadium mercoledì 7 settembre alle 21 ospiterà la Partita del Cuore, il tradizionale appuntamento benefico (giunto alla trentunesima edizione) che accompagna i giorni che precedono la competizione motoristica.

Partita del cuore: ricavato per il “Verga” e “La Meridiana”

Al di là dello spettacolo e del divertimento è la finalità della manifestazione il vero protagonista. Il ricavato della Partita del Cuore sarà devoluto a due fiori all’occhiello del territorio monzese, il Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e alla Cooperativa La Meridiana per i suoi innumerevoli servizi destinati alla cura della fragilità: anziani, malati di Alzheimer, malati di Sla, persone in stato vegetativo, malati in fase terminale. A sfidarsi saranno la Nazionale Cantanti che da sei anni vede al comando Enrico Ruggeri, uno dei soci fondatori della squadra, e il Charity Team 45527 capitanato da Dj Ringo, direttore di Virgin Radio.

Partita del cuore: Totti, Cannavaro e Bob Sinclair

Le formazioni non sono ancora state ufficializzate, ma tra i primi nomi che trapelano vi sono alcuni grandi del mondo del calcio a partire da Totti, Leonardo e Cannavaro, cantanti e musicisti quali Bob Sinclair, Rocco Hunt e Rkomi, il virologo Matteo Bassetti e il chirurgo toracico Alessandro Bandiera. Gli organizzatori stanno convincendo cimentarsi con l’ars pedatoria anche la cantante Alessandra Amoroso e hanno chiesto ad Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri di poter avere una terna arbitrale tutta femminile. I biglietti (circa 16.000) saranno disponibili a giorni nel circuito VivaTicket, al costo variabile tra i 5 e 15 euro, a seconda del posto prescelto. A breve sarà attivo anche il numero 45527 al quale inviare gli sms benefici. “Abbiamo vissuto e ci siamo nutriti di sogni in un territorio che ci ha sempre aiutato a realizzarli” hanno concordato i presidenti di Meridiana e Comitato Verga Roberto Mauri e Giovanni Verga. Se per la Cooperativa fondata quaranta sei anni fa è fondamentale continuare a rispondere ai bisogni delle famiglie, degli anziani e dei malati del territorio sviluppando contestualmente novi progetti, per l’associazione che ricorda la piccola Maria Letizia la sfida consiste nel guarire ogni giorno un bambino in più. Un traguardo che si può raggiungere sostenendo la ricerca.