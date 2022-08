Partita del Cuore a Monza, donazioni al 45527 fino al 18 settembre: per il Paese ritrovato e il Comitato Verga

L’appuntamento con la Partita del Cuore si avvicina, ma la solidarietà non finirà con l’evento del 7 settembre che porterà all’U-Power Stadium di Monza campioni del calcio e dello spettacolo a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Partita del Cuore a Monza: come donare

Fino al 18 settembre è possibile sostenere le persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e i bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”, cui è destinata la raccolta fondi, donando 2 euro con un sms inviato al numero 45527 da cellulari WindTre, Tim, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

Partita del Cuore a Monza: chi è annunciato in campo

In campo il 7 settembre a Monza la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 con la presenza confermata del cantante Sangiovanni e di Gabriel Omar Batistuta e poi di Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri, Rkomi, Alessandro Cattelan, Bugo, Leonardo, Fabio Aru, del monzese Gianni Bugno, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone e Dj Ringo.

Partita del Cuore a Monza: i biglietti

I biglietti sono in vendita sul circuito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia. I biglietti di curva nord e sud costano 5 euro, quelli di tribuna est 10 euro e tribuna ovest 15 euro (più costi di prevendita).

I biglietti riservati alle persone diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni c’è l’email biglietti@cooplameridiana.it.

Partita del Cuore a Monza: la diretta tv

La Partita del Cuore è anche in tv: il 7 settembre alle 21.15 sul Rai2 in collaborazione con RaiSport e Rai per la Sostenibilità.