Partita del cuore a Monza e Nazionale cantanti: in vendita i biglietti, confermato Francesco Totti

Una settimana fa la presentazione ufficiale nella sede della cooperativa La Meridiana. Da questo pomeriggio, finalmente, è possibile acquistare in prevendita sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita Viva ticket di tutta Italia i biglietti della Partita del Cuore che vedranno impegnata la Nazionale Cantanti e il Charity Team 45527 all’U-PowerStadium (Brianteo) il 7 settembre, alle ore 21.15. I tagliandi per la curva nord e la curva sud avranno un costo di 5 Euro, quelli di tribuna est costeranno 10 Euro (ma non sono ancora in vendita in attesa delle autorizzazioni dell’ampliamento dello stadio da parte delle autorità competenti) mentre i biglietti per la tribuna ovest costano 15 Euro.

Partita del cuore: Totti, Morandi, Ruggeri e Melandri

Attenzione, però. Ai biglietti venduti in prevendita potrebbe essere aggiunto un costo di transazione e gestione sistema. I biglietti riservati ai diversamente abili e ai loro accompagnatori saranno invece gratuiti: per tutte le informazioni e prenotazioni occorre contattare la Meridiana scrivendo all’indirizzo e-mail biglietti@cooplameridiana.it . Intanto, si cominciano a mettere nero su bianco le formazioni. Hanno già dato conferma Gianni Morandi, Francesco Totti, Enrico Ruggeri (che presiede la Nazionale Cantanti), Rkomi, Alessandro Cattelan. Dj Ringo sarà, invece, il capitano del Charity Team 45527 e ha già coinvolto Bugo, Leonardo, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Moreno, Marco Simone. Si prospetta, quindi, una bella parata di ex calciatori, ugole del presente e del passato e sportivi di specialità diverse dal calcio animati dalla voglia di divertirsi e di fare del bene. Il ricavato della Partita del Cuore, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e dell’sms solidale 45527, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer ospiti del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

Partita del cuore: altri nomi in arrivo

Non si escludono altri nominativi famosi che si andranno ad aggiungere alle due formazioni. Gli organizzatori sperano di coinvolgere anche giocatrici. Finora la Nazionale Cantanti ha disputato oltre 700 partite in numerosi stadi italiani e ha raccolto oltre 100 milioni di euro interamente donati in beneficenza. «Siamo ancora una volta al servizio di una giusta causa-ha commentato Ruggeri-. Ognuno di noi può fare qualcosa per questa Partita del Cuore e quindi per queste finalità. Sono figlio di una monzese ed essere a Monza mi fa ancora più piacere». L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai Due alle 21.15 in collaborazione con Rai Sport.