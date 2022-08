Sangiovanni e Batistuta alla “Partita del Cuore 2022” del 7 settembre

A meno di un mese dalla sua disputa, l’organico di protagonisti della “Partita del Cuore 2022”, promossa a sostegno de “La Meridiana Cooperativa Sociale” e del “Comitato Maria Letizia Verga per la cura della leucemia del bambino”, continua ad accogliere nomi di prestigio. Mercoledì 7 settembre, alle 21.15, all’U-Power Stadium di Monza, scenderanno in campo anche Sangiovanni con la Nazionale Cantanti e Gabriel Omar Batistuta con il Charity Team.

“Partita del Cuore 2022”: chi sono i nuovi protagonisti

Sangiovanni, artista plurivincitore di dischi di platino, farà nella circostanza il suo debutto nella Nazionale Cantanti, mentre Batistuta, ex calciatore, affermatosi in Italia con le maglie di Fiorentina, Roma ed Inter, tornerà a fare coppia per una sera con Francesco Totti, con cui nel 2001 vinse uno storico scudetto nella capitale. L’argentino, tra l’altro, ha già giocato in passato una “Partita del Cuore”, quella andata in scena a Firenze nel 2014, firmando una doppietta.

“Partita del Cuore 2022: come acquistare i biglietti

La prevendita dei biglietti per assistere alla gara, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 2, è già in corso sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket di tutta Italia. I tagliandi sono disponibili al prezzo di 5 euro per la curva nord, di 10 euro per la tribuna est e di 15 euro per la tribuna ovest. Il ricavato, sommato a quello dell’sms solidale al numero 45527, andrà come detto a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.