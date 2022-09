Partita del Cuore 2022: all’U-Power Stadium e in diretta su Rai 2 con Alberto Rimedio e Simona Ventura

Conto alla rovescia per la trentunesima edizione della Partita del Cuore che mercoledì 7 settembre alle 21.15 vedrà protagoniste allo U-Power Stadium di Monza (ex Brianteo) le squadre della Nazionale cantanti e del Charity Team 45527. L’evento, il cui ricavato e le donazioni a corredo saranno devolute alla Cooperativa La Meridiana e al Comitato Maria Letizia Verga, ha avuto una nuova presentazione ufficiale nella tarda mattinata di venerdì nella sede milanese della Rai.

Infatti, la televisione di Stato trasmetterà l’incontro in diretta sui Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la sostenibilità. La telecronaca sarà affidata alla voce della Nazionale italiana, il giornalista Alberto Rimedio, che sarà affiancato per il commento tecnico da un altro personaggio molto noto agli sportivi, Daniele Adani. La serata sarà condotta da Simona Ventura per coniugare i momenti di sport e spettacolo.

A bordo campo sveleranno ciò che accade nelle due panchine gli ex calciatori Leonardo e Antonio Cabrini e il campionissimo monzese delle due ruote Gianni Bugno. Tra i calciatori molti i nomi conosciuti che non mancheranno di incuriosire il pubblico.

Presentazione Partita del Cuore 2022

Partita del Cuore 2022: Nazionale cantanti vs Charity Team 45527

La Nazionale cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, conta, tra gli altri, nelle sue fila Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Sangiovanni, Alessandro Cattelan, Rkomi, Bugo, ma anche pezzi da novanta del calcio del passato recente il capitano giallorosso Francesco Totti e il bomber viola Gabriel Omar Batistuta.

Il Charity Team si avvale, giusto per fare qualche nome, di DJ Ringo, Marco Melandri, Stefano Domenicali, Fabio Galante, Fabio Aru, Aldo Baglio.

Partita del Cuore 2022: come sostenere l’evento di beneficenza

Oltre che con l’acquisto del biglietto per assistere dal vivo all’incontro (la prevendita avviene sul sito www.vivaticket.com e nei punti vendita VivaTicket), è possibile contribuire alla nobile casa mandando fino al 18 settembre un sms al numero 45527 al costo di due euro o chiamando lo stesso numero da rete fissa per un importo, a scelta, di 5 o 10 euro.

Partita del Cuore 2022: #partitadelcuore2022 e docu-reality su “Il Paese ritrovato”

Per l’occasione è stato lanciato l’hashtag #partitadelcuore2022. La trasmissione in diretta della Partita del Cuore è una delle azioni di sensibilizzazione che il servizio televisivo pubblico sta mettendo in campo in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che cade il 21 settembre. Un’altra iniziativa vedrà protagonista, ancora una volta, la Cooperativa La Meridiana. Rai per la Sostenibilità – ESG ha, infatti, sostenuto il progetto intitolato “Il Paese ritrovato”, proposto da Libero produzioni: un docu-reality ambientato nella struttura monzese. Le due puntate andranno in onda il 21 e 28 settembre su Rai Premium in seconda serata e in streaming su RaiPlay, con replica sabato 24 settembre e sabato 1° ottobre intorno alle ore 15.