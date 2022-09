Partita del Cuore 2022 in campo a Monza, terna rosa e diretta tv

Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna ad approdare in serie A, coadiuvata dalle guardalinee Martina Brunetti (della sezione di Milano) e Serena La Macchia (della sezione di Cinisello Balsamo) a dirigere la trentunesima edizione della Partita del Cuore tra la Nazionale Italiana Cantanti e il Charity Team 45527 in programma mercoledì sera allo U-Power Stadium di Monza. A questa terna arbitrale femminile si aggiungerà il quarto uomo, Guido Masini (della sezione di Viareggio).

Partita del Cuore 2022 in campo a Monza: i nomi confermati in campo

In campo ci saranno stelle della musica, dello sport e dello spettacolo. Pecco Bagnaia, reduce da quattro vittorie consecutive nella MotoGP, primo pilota Ducati a riuscire nell’impresa, Felipe Massa, Vincent Candela, Dida, Daniele Piervincenzi, Rhove, Riki, Maurizio Ganz, Gianluca Rocchi, Matteo Bassetti, Alessandro Bandiera sono solo alcuni degli ultimi nomi confermati. L’incontro è in diretta a partire dalle 21.15 su Rai 2, in collaborazione con Rai Sport e Rai per la Sostenibilità, con la telecronaca di Alberto Rimedio, il telecronista della Nazionale italiana, e il commento tecnico di Daniele Adani.

Partita del Cuore 2022 in campo a Monza: conduce Simona Ventura

A condurre la serata, Simona Ventura, volto di punta di Rai 2, per coniugare nel migliore dei modi i momenti di sport e spettacolo. A bordocampo, Gianni Bugno e Antonio Cabrini per raccontare quel che succede in panchina e sugli spalti.

Partita del Cuore 2022 in campo a Monza: il ricavato per Paese Ritrovato e Comitato Verga

Il ricavato dell’evento, comprendente la vendita dei biglietti e le donazioni su rete fissa e mobile al numero 45527, andranno a sostegno a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”.

I biglietti sono ancora disponibili presso i botteghini dello stadio. La Partita del Cuore ha voluto ringraziare la storica curva dell’AC Monza per il prezioso supporto prestato alla causa benefica a favore delle due realtà cittadine.