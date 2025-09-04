F1, Gp d’Italia 2025 a Monza: anche i semafori danno la carica alla Ferrari

La passione per le Ferrari contagia anche i semafori: a pochi giorni dal Gran Premio sono state trasformate in un cuore e in un cavallino rampante le luci rosse dell’impianto collocato a Vedano al Lambro, all’incrocio tra viale Cesare Battisti e via Villa, la strada che conduce all’imbocco dell’autodromo e che da qui a domenica sarà percorsa da decine di migliaia di spettatori. Il gesto beneaugurante si aggiunge alle tante testimonianze di affetto nei confronti di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che arrivano a Monza al culmine di una annata difficile.

Ma che mercoledì hanno ricevuto l’abituale caloroso abbraccio dei tifosi nell’evento milanese di avvicinamento alla gara di domenica 7 settembre.