Monza e il Gp d’Italia sono un balsamo anche per le delusioni fresche. Almeno a giudicare dall’emozione che ha accompagnato Charles Leclerc e soprattutto Lewis Hamilton all’evento ‘Grand Opening di The House of Peroni Nasto Azzurro’, ospitato a Palazzo reale di Milano alla vigilia della gara dell’appuntamento all’Autodromo nazionale.

F1, Lewis Hamilton: «I tifosi qua sono speciali»

«Darò tutto – ha detto Hamilton in italiano – L’atmosfera è davvero incredibile qua è il meglio, adoro essere qui. I tifosi qua sono così speciali. Il mio primo gran premio da pilota Ferrari a Monza sarà sicuramente speciale».

Il sette volte campione del mondo al Gp d?olanda ha rimediato una penalizzazione di cinque posti in griglia da scontare a Monza.

F1, Leclerc: «Ho scoperto un detto italiano, speriamo…»

«Oggi ho scoperto un detto italiano: non c’è due senza tre – ha commentato Leclerc, vincitore nel 2025 al termine di una gara (quasi) perfetta – Speriamo che la terza vittoria a Monza possa già arrivare quest’anno. Tra la vittoria del 2019 e quella del 2024 non ho preferenze. L’anno scorso ne è arrivata una inaspettata, speriamo di replicare domenica».