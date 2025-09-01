F1, verso il Gp d’Italia 2025: prima ricognizione su Monza delle Frecce tricolori

È proprio la settimana del Gp d’Italia: il lunedì di Monza, nel pomeriggio, è stato movimentato dal passaggio in ricognizione di una delle Frecce tricolori. È uno dei momenti clou, e torna dopo il forfait del 2024 quando la pattuglia acrobatica era in tourné negli Stati Uniti e lasciò vuoto il cielo monzese.

F1, verso il Gp d’Italia 2025: il 7 settembre sorvolo sull’autodromo all’inno nazionale

È un primo passaggio in attesa dello scenografico sorvolo sul rettilineo dell’autodromo che al Gp, che quest’anno si corre il 7 settembre, accompagna l’inno nazionale e precede il semaforo verde.

L’appuntamento che tiene monzesi e brianzoli, e tifosi da tutto il mondo, con il naso all’insù. Anche quando l’aereo è soltanto uno, almeno a giudicare dalle decine di commenti sui social.