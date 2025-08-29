Gran premio d’Italia F1 a Monza, tornano le Frecce tricolori

Il ritorno delle Frecce tricolori sul cielo del Gran premio di Formula 1 di Monza: la conferma arriva direttamente dal ministero della Difesa, o meglio dalla pagina web dell’Aeronautica militare dedicata alla Pattuglia acrobatica nazionale. Un evento atteso, il passaggio delle Frecce, la cui assenza nel 2024 aveva lasciato l’amaro in bocca a molti. Salvo sorprese, ci pensa il 2025 a rimediare a quel mancato spettacolo: sulla pagina il giorno 7 agosto risulta la presenza a Monza annotata come “sorvolo Gran premio F1“.

I giorni della Formula 1 a Monza saranno anche l’occasione, per il Comune, di aprire un’indagine sul turismo in città, in collaborazione con Demoskopika. L’obiettivo è “monitorare con precisione i flussi di visitatori, la loro provenienza e il loro modo di cogliere la città” in un progetto che poi proseguirà nei mesi successivi, fino a gennaio 2026, per avere a disposizione “dati utili a orientare le scelte di promozione e di accoglienza turistica”.

Gran premio d’Italia a Monza, gli obiettivi della giunta

«Con FuoriGp 2025 – dice l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – la città si presenta come un vero palcoscenico a cielo aperto, in cui la cultura si intreccia con lo spettacolo, la musica e le esperienze per famiglie. È un evento che valorizza le nostre piazze, i nostri monumenti e la nostra identità, offrendo a cittadini e turisti un’opportunità unica di vivere Monza in modo diverso».

Lo ha segnalato l’amministrazione comunale presentando il programma definitivo di MonzaFuori Gp, il calendario di iniziative che nella città dell’autodromo sarà aperto giovedì 4 settembre per proseguire fino al giorno della gara, domenica 7. «Monza è pronta a vivere ancora una volta l’atmosfera unica del Gran premio – sottolinea l’assessore al Turismo Carlo Abbà – FuoriGp è un’occasione per mostrare ai visitatori la nostra città nella sua veste più vivace, accogliente e creativa, unendo la passione sportiva alla scoperta dei luoghi simbolo della città, oltre alla condivisione di momenti di festa collettiva. Quest’anno, per il FuoriGp, abbiamo realizzato una comunicazione eccezionale, anche tramite – ad esempio – la pubblicità sui mezzi pubblici di Milano, così da informare e attirare il grande pubblico a Monza non soltanto in funzione del Gran premio, ma con l’obiettivo di coinvolgere sempre più visitatori anche negli eventi che lo accompagnano».

Gran premio d’Italia a Monza, tutti i luoghi del FuoriGp

La mappa del Fuori Gp 2025

Il programma è sostanzialmente quello annunciato all’esordio dell’estate. In piazza Trento e Trieste il palco con la musica con Radio Italia che ospiterà anche spettacoli, talk show, proiezioni e presentazioni sportive, fino ai grandi momenti di intrattenimento con parate, show di danza, comicità. Sullo stesso palco il maxi schermo per vedere le dirette dall’autodromo. Nelle piazze Carducci, San Pietro Martire, Carrobiolo e San Paolo motor show, esposizioni automotive, contest musicali e showcooking, mentre piazza Roma (arengario) sarà dedicata ai più piccoli. “Le Grid Night, le Notti Bianche, trasformeranno via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele e via Italia luoghi d’incontro e festa fino a tarda ora”, così come i Boschetti Reali saranno “la cornice dello Street Food Village e delle serate elettroniche con i migliori dj set italiani”.

La musica live di piazza Cambiaghi attende dj e artisti di fama nazionale, venerdì 5 Fabio Rovazzi e sabato sera sarà Jake la Furia, mentre sul fronte extra motori sono in programma 17 percorsi di visita guidata e iniziative. Tra questi, giovedì 4 settembre, piazza Trento e Trieste ospiterà la presentazione e l’intervento della squadra Ac Monza, il docufilm “La Memoria dei piloti monzesi”, il racconto teatrale “Monza da Leggende” e la presentazione dell’“Anello della Regina”, che poi sarà consegnato al pilota vincitore della poll position durante le prove ufficiali.

La Fondazione Bluemers animerà piazza Roma con laboratori e attività dedicate ai bambini per sensibilizzare sul tema dell’autismo e dell’inclusione attraverso lo sport e il gioco, aggiunge il Comune, che annota anche come siano previsti talk show su sport e inclusione, organizzati in piazza Trento e Trieste con la partecipazione del Coni e delle associazioni locali. In largo IV Novembre, a fianco del municipio, Emergency e Avis con stand espositivi.

Gran premio d’Italia a Monza, la festa nei quartieri

A completare il programma ufficiale, la città vivrà anche una serie di iniziative diffuse promosse o organizzate da Confcommercio Monza e Brianza in collaborazione con associazioni e quartieri: giovedì 4 settembre in piazza Indipendenza andrà in scena L’Estate Brilla con dj set, concerto tributo a Vasco Rossi e street food, mentre via Bergamo e via Zucchi si animeranno con musica e degustazioni. Venerdì 5 settembre al teatro Binario 7 sarà proiettato il docufilm “La Monza dei piloti monzesi”, promosso da La Meridiana con Easy TV. Sabato 6 settembre a Sant’Albino Race Night in piazza Pertini, con street food, spettacoli e attività per famiglie, mentre per tutto il weekend si terrà la 41esima festa “Noi il Quartiere” tra San Carlo e San Giuseppe. Giovedì a sabato via Bergamo sarà protagonista con la “Red experience by Campari”, tra musica di sottofondo con vari djset, gadget e sapori. L’Estate Brilla sarà anche in largo Mazzini/Rinascente da giovedì a sabato con djset live/vinili live e in via Napoleone con djset live. Durante la settimana le vetrine dei negozi saranno allestite a tema. Un calendario variegato, dunque, per rendere Monza viva e accogliente in ogni angolo, moltiplicando le occasioni di incontro e festa per tutti.

«Siamo molto soddisfatti per quanto realizzato quest’anno l’oltre il FuoriGp per rendere piacevoli e ricchi di eventi tutti i quartieri di Monza durante tutto il fine settimana – sottolinea il presidente di Confcommercio Monza Domenico Riga -, inoltre abbiamo molto apprezzato il coordinamento dell’autodromo per rendere meglio integrate tutte le iniziative in autodromo con le numerose iniziative che si svolgeranno in città. Ci auguriamo che tale sforzo organizzativo e di squadra sia infine apprezzato dai cittadini e dalle migliaia di sportivi che frequenteranno questo evento internazionale».

Gran premio d’Italia a Monza, aspettando l’Olimpiade invernale

«Con la nona tappa del progetto Cuori Olimpici (il programma di promozione delle Olimpiadi invernali, che sbarcherà a Monza durante FuoriGp, ndr), mi preparo a vivere insieme a Monza e al FuoriGp un’edizione che si annuncia da record, con un nuovo picco di presenze: il 64% dei visitatori proviene dall’estero – ha dichiarato Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia -. Un dato che mi rende orgogliosa, perché conferma la capacità della Lombardia di attrarre pubblico internazionale, trasformando Monza in un vero palcoscenico globale. Quest’anno, però, si sente un’attesa ancora più grande: quella delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, che iniziano già a far battere il cuore della Brianza. Monza diventa così una vetrina straordinaria, in cui convivono anime diverse: da un lato l’energia travolgente dell’Autodromo di Formula 1, dall’altro il ritmo lento e contemplativo del Parco della Villa reale — il polmone verde recintato più grande d’Europa — e la spiritualità del Duomo, che invita alla sosta e allo stupore. È proprio questo mix di velocità e contemplazione, di innovazione e tradizione, che a mio avviso racconta perfettamente la Lombardia: una regione che corre veloce verso il futuro, senza mai dimenticare la bellezza e la storia che la rendono unica nel mondo. Con un ‘plus’ oggi confermato: è un territorio efficiente e per questo sempre più scelto come location di grandi eventi sportivi e motoristici».