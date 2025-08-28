Non c’è solo Monza a giocarsi la carta di progetti e di iniziative nella settimana della Formula 1 all’autodromo nazionale: tutti gli eventi del Fuori Gp 2025 nel capoluogo, a Vedano al Lambro, Biassono e Villasanta, Lesmo, Arcore e Lissone. Al via già domenica 30 agosto con i cimeli.

MONZA

Giovedì 4 settembre

18:00 – 2:00 | Street food & DJ Set – Boschetti Reali

19:00 – 24.00 | Motor show, live music, esposizioni – Piazza Carducci, Piazza San Pietro Martire,Piazza Carrobiolo

18:00 – 24.00 | Inaugurazione, eventi istituzionali, spettacoli, simulatori e esposizioni auto – Piazza Trento e Trieste

19.00 – 24:00 | Kids & sport village – Piazza Roma

20.00 – 24.00 | Grid Night (notte bianca) – Via Carlo Alberto, via Vittorio Emanuele, Via Italia

Venerdì 5 settembre

10:00 – 02:00 | Street Food & DJ Set – Boschetti Reali

10:00 – 24:00 | Motor Show, live music, esposizioni, Kids & Sport Village – Piazza Carducci, Piazza San Pietro Martire, Piazza Carrobiolo, Piazza Roma

10:00 – 24:00 | Promozione sportiva, simulatori, esposizioni auto, live music radio e intrattenimento – Piazza Trento e Trieste

19:00 – 02:00 | Live Music Showcase con Sounder DJ, Fabio Rovazzi, Jessy Diamond – Piazza Cambiaghi

20:00 – 24:00 | Grid Night (notte bianca) – Via Carlo Alberto, Via Vittorio Emanuele, Via Italia

Sabato 6 settembre

10:00 – 02:00 | Street Food & DJ Set – Boschetti Reali

10:00 – 24:00 | Motor Show, live music, esposizioni, Kids & Sport Village – Piazza Carducci, Piazza San Pietro Martire, Piazza Carrobiolo, Piazza Roma

10:00 – 24:00 | Promozione sportiva, simulatori, esposizioni, live music radio e intrattenimento, maxi schermo qualifiche GP, Elegant Parade 2025 – Piazza Trento e Trieste

19:00 – 02:00 | Live Music Showcase con Lucky Luciana, Hellen, Jake La Furia, Don Joe – Piazza Cambiaghi

20:00 – 24:00 | Grid Night (notte bianca) – Via Carlo Alberto, Via Vittorio Emanuele, Via Italia

Domenica 7 settembre

10:00 – 24:00 | Street Food & DJ Set – Boschetti Reali

10:00 – 24:00 | Motor Show, live music, esposizioni – Piazza Carducci, Piazza San Pietro Martire, Piazza Carrobiolo

10:00 – 24:00 | Promozione sportiva, simulatori, esposizioni auto, live music radio e intrattenimento – Piazza Trento e Trieste

10:00 – 24:00 | Kids & Sport Village – Piazza Roma

19:00 – 24:00 | Live Music Show – Piazza Cambiaghi

VEDANO AL LAMBRO

Giovedì 4 settembre

20:30 – 21:00 | Come eravamo: l’Italia da corsa – Mostra fotografica a cura di Mams Amici dell’Autodromo – Sala Consiliare, Largo Repubblica

21:00 – 22:30 | XXV Memorial Brambilla a cura del Ferrari Club Vedano al Lambro – Quadrato, Via IV Novembre

Venerdì 5 settembre

10:00 – 24:00 | Monster Energy Village – Simulatori racing, Trial Freestyle Monster Energy Show, Riffblast workshop live, Spray painting, Monster Energy Bar, Nameless DJ Party – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Merbag Square – Area giochi bambini, esposizione auto Merbag, podio Merbag, gadget – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Hospitality Racing Team Ferrari MRNC12 – Esposizione Ferrari & Tir hospitality – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Mams Amici dell’Autodromo – Mostra fotografica ed esposizione storica – Sala Espositiva Comunale

10:00 – 24:00 | Street Food a cura dei commercianti vedanesi – Via IV Novembre e Largo Repubblica

19:40 | Passaggio e sosta auto storiche Mams– Largo Repubblica

Sabato 6 settembre

10:00 – 24:00 | Monster Energy Village – Simulatori racing, Trial Freestyle Monster Energy Show, Riffblast workshop live, Spray painting, Monster Energy Bar, Nameless DJ Party – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Merbag Square – Area giochi bambini, esposizione auto Merbag, podio Merbag, gadget – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Hospitality Racing Team Ferrari MRNC12 – Esposizione Ferrari & Tir hospitality – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 24:00 | Mams Amici dell’Autodromo – Mostra fotografica ed esposizione storica – Sala Espositiva Comunale

10:00 – 24:00 | Street Food a cura dei commercianti vedanesi – Via IV Novembre e Largo Repubblica

17:30 – 18:30 | 4ª Edizione Vedano GP – Gara con auto a pedali in collaborazione con Oratorio San Luigi – Via Italia

Domenica 7 settembre

10:00 – 21:00 | Monster Energy Village – Simulatori racing, Trial Freestyle Monster Energy Show, Riffblast workshop live, Spray painting, Monster Energy Bar, Nameless DJ Party -Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 21:00 | Merbag Square – Area giochi bambini, esposizione auto Merbag, podio Merbag, gadget – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 21:00 | Hospitality Racing Team Ferrari MRNC12 – Esposizione Ferrari & Tir hospitality – Via IV Novembre e Largo Repubblica

10:00 – 21:00 | Mams Amici dell’Autodromo – Mostra fotografica ed esposizione storica – Sala Espositiva Comunale

10:00 – 21:00 | Street Food a cura dei commercianti di Vedano al Lambro – Via IV Novembre e Largo Repubblica

BIASSONO

Giovedì 4 settembre

18:00 – 19:30 | Presentazione mostra “Tino e Vittorio Brambilla” – Palco del Borgo, Piazza San Francesco

18:30 – 19:30 | Laboratorio dal titolo “Disegna Lilo e Stitch con Gianluca!” by Gianluca Barone – Spazio LAB del Borgo, Piazza San Francesco

19:30 – 23:00 | Memorial “Tino e Vittorio Brambilla” – Sala Carlo Cattaneo, Municipio

20:30 – 21:30 | Talk Race Zone con ospiti – Stefano D’Aste – Palco del Borgo, Piazza San Francesco

21:30 – 23:00 | Live Concert by Teo e le Veline Grasse – Live Arena Concerti, Piazza Italia

Venerdì 5 settembre

19:00 – 20:30 | Sfilata Marching Band Triuggio – BiassonoGP District, Centro Storico & Piazza Italia

19:20 | Passaggio e sosta auto storiche Mams – Piazza San Francesco

20:00 – 21:00 | Show Cooking – Lorenzo Pozzi – Palco del Borgo, Piazza San Francesco

20:30 – 20:45 | Apertura istituzionale BiassonoGP2025 – Live Arena Concerti, Piazza Italia

20:45 – 22:00 | Live Concert by Malvax La Band – Live Arena Concerti, Piazza Italia

22:00 – 00:00 | Live Concert by Marco Ligabue – Live Arena Concerti, Piazza Italia

Sabato 6 settembre

17:30 – 18:00 | Parata Alfa Romeo Club Brianza – BiassonoGP District, Centro Storico & Piazza Italia

18:00 – 18:45 | La lettura in giardino “Il mio amico Ayrton” by Cristina Schiatti – Giardini di Villa Verri

21:00 – 21:10 | Premio Michele Alboreto 2025 all’atleta modello – Live Arena Concerti, Piazza Italia

22:00 – 00:00 | Live Concert by Celentano! The Tribute Show – Live Arena Concerti, Piazza Italia

22:00 – 00:00 | Dj Set by HeyDJ Radio – Palco del Borgo, Piazza San Francesco

Domenica 7 settembre

11:00 – 17:00 | Esposizione statica auto d’epoca by Mams – Centro Storico, Piazza San Francesco

14:00 – 17:00 | Proiezione 96° Gran Premio Pirelli d’Italia 2025 – Live Arena Concerti, Piazza Italia

17:00 – 19:00 | Live performance by Davide Marchetta – Live Arena Concerti, Piazza Italia

19:00 – 20:45 | Dj Set by HeyDJ Radio – Live Arena Concerti, Piazza Italia

21:00 – 23:00 | Live Concert by 80’s Never Die – Live Arena Concerti, Piazza Italia

LISSONE

Venerdì 5 settembre

Tutto il giorno | Street Food Festival Valtellina VS Brianza – Piazza IV Novembre

20:00 | Arrivo Parata Auto Storiche Mams – Piazza Libertà

21:00 | Inaugurazione mostra Racing card – cartoline d’epoca e fotografie a tema motoristico, a cura di Mams e Amici dell’Autodromo – Palazzo Terragni

21:00 | Mister AX tributo a JAX – Piazza IV Novembre

22:00 | Edmmaro DJ presenta Stefano Vogogna – Piazza IV Novembre

Sabato 6 settembre

Tutto il giorno | Street Food Festival Valtellina VS Brianza – Piazza IV Novembre

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Mostra Racing card – cartoline d’epoca e fotografie a tema motoristico, a cura di Mams e Amici dell’Autodromo – Palazzo Terragni

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Formula One Art – Davide Gazzola (esposizione modelli scala 1:5) – Palazzo Terragni

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Simulatore Formula 1 e postazioni game – Palazzo Terragni

10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:30 | Gare su go-kart a pedali + laboratori educazione stradale in bicicletta (con gadget e premi) – Piazza Libertà

21:00 | Spettacolo teatrale cabaret Siamo fuori… Gp seconda edizione (Stefano Vogogna, Marco Dellanoce, Nando Timoteo) – Piazza Libertà

Domenica 7 settembre

Tutto il giorno | Street Food Festival Valtellina VS Brianza – Piazza IV Novembre

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Mostra Racing card – cartoline d’epoca e fotografie a tema motoristico, a cura di Mams e Amici dell’Autodromo– Palazzo Terragni

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Formula One Art – Davide Gazzola (esposizione modelli scala 1:5) – Palazzo Terragni

10:00 – 12:00 / 14:00 – 23:00 | Simulatore Formula 1 e postazioni game – Palazzo Terragni

15:00 | Proiezione del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2025 –Piazza IV Novembre

09:30 – 17:00 | Drift show – Esibizioni di drifting singolo e twin con pausa dalle 12:00 alle 14:00 (auto in esposizione al pubblico) – Piazzale degli Umiliati

LESMO

Giovedì 4 settembre

17:00 – 23:00 | Street Food Argentino – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

19:00 – 19:30 | Inaugurazione mostra fotografica “Emozioni del Fuori GP” – Centro Ricreativo, Via Morganti

19:00 – 19:45 | Estrazione premi contest fotografico “Le Curve di Lesmo” – Centro Ricreativo, Via Morganti

21:00 – 22:30 | Proiezione gratuita del film “Ferrari” – Centro Ricreativo, Via Morganti

21:00 – 23:00 | Concerto live “88Band – Tributo a Max Pezzali e 883” – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

Venerdì 5 settembre

17:00 – 23:00 | Street Food Argentino – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

18:50 – 19:00 | Sosta parata auto storiche Mams– Piazza della Chiesa

19:00 – 20:00 | Parata Vespe del Vespa Club Agrate Brianza e auto storiche Mams – Partenza da Piazza Mercato, arrivo Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

20:30 – 21:30 | Talk “La Storia della F1” con Umberto Zapelloni – Sala Consiglio, Via Vittorio Veneto

21:00 – 23:00 | Concerto live “Made in Heaven – Queen Tribute Band” – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

Sabato 6 settembre

10:30 – 12:00 | Parata auto storiche Milan Historic Club – Partenza da Piazza Mercato, arrivo PalaIlpra, Via Marconi

12:00 – 23:00 | Street Food con esposizione statica auto storiche – PalaIlpra, Via Marconi

21:00 – 23:00 | Concerto live con “Vintage Violence” – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

Domenica 7 settembre

10:30 – 13:00 | “Gran Premio del Cuore” con l’associazione sportiva Silvia Tremolada APS – Monza Kart Arena

15:00 – 22:30 | Vivi insieme a noi le emozioni del Gran Premio – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

15:00 – 17:30 | Proiezione Gran Premio di Monza – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

18:30 – 19:00 | Premiazione contest fotografico “Le Curve di Lesmo” – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

22:30 – 00:00 | Concerto live Inoki – Tendostruttura PalaIlpra, Via Marconi

VILLASANTA

Martedì 2 settembre

19:00 | Presentazione libro “Piloti d’Arte” – Villa Camperio

Venerdì 5 settembre

10:00 – 19:00 | Go-Kart a pedali – Piazza Martiri della Libertà

18:30 | Partenza parata Auto storiche Mams – Via Confalonieri

19:00 | Inaugurazione mostra “F1 che passione” – Villa Camperio, Sala Mostre

19:30 – 21:30 | Concerto de “I Brighela” – Edo’o Bistrot

21:30 | Proiezione film “Ferrari” (ingresso libero) – Villa Camperio, Arena Estiva

Sabato 6 settembre

10:00 – 19:00 | Go-Kart a pedali – Piazza Martiri della Libertà

10:30 | Inaugurazione mostra auto storiche – Villa Camperio

18:30 | Presentazione libro “Fuji” – Via Confalonieri

19:30 – 21:00 | Esibizione Orchestra Stabile – Edo’o Bistrot

21:00 – 23:00 | Esibizione Corpo Musicale Villasanta – Bar Verdi

21:00 – 23:00 | Auser – Danza con noi – Piazza Gervasoni

21:00 | Concerto Gospel Diesis & Bemolli – Piazza Cesare Pavese

Domenica 7 settembre

09:30 – 13:00 | Mostra auto storiche & “F1 che passione” – Villa Camperio

ARCORE

Da sabato 30 agosto a domenica 7 settembre

10:00 – 12:30 / 15:00 – 18:00 | Mostra di cimeli e memorabilia “Piloti italiani da Nazzaro ad Antonelli. Uomini e donne che hanno fatto grande il nostro automobilismo” – Scuderie della Villa Borromeo d’Adda

Mercoledì 3 settembre

21:00 | Presentazione libro “Serata con Ivan Capelli” – Villa Borromeo

Venerdì 5 settembre

18:40 | Passaggio parata auto storiche Mams – Villa Borromeo

Sabato 6 settembre

10:00 – 18:00 | Wheelchair Karting – Piazza Pertini